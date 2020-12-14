Ратас: все центристы могут представить предложения о поправках к законопроекту о референдуме

Председатель Центристской партии, премьер-министр Юри Ратас сказал сегодня перед началом первого чтения законопроекта о референдуме о браке, что предлагать поправки могут и все депутаты от Центристской партии, поскольку у них есть на это конституционное право, пишет Postimees.
- Каков коалиционный план: референдум планируется протолкнуть и на второе чтение?
- Сегодня первое чтение и план коалиции таков, что производство продолжится и после него.
- Каков план борьбы с подачей тысяч поправок от оппозиции?
- Крайний срок подачи поправок — 30 декабря, этого дня нужно дождаться. Я не знаю, сколько предложений поступит.
- Если предложений будут тысячи, вы планируете голосовать по каждому?
- Нужно посмотреть, что это будут за поправки.
- Центристская партия тоже будет предлагать поправки?
- Нет, сейчас партия на обсуждала поправки. Я слышал, что Имре Соояэр хотел их предложить.
- Условием завершения первого чтения было то, что внутри Центристской партии можно будет также подавать предложения о поправках?
- Члены парламента вольны в своем желании предложить поправки. По крайней мере, в Центристской партии себя ведут согласно Конституции.
- Собирается ли Центристская партия до конца бороться вместе с EKRE за то, чтобы законопроект о референдуме о браке прошел второе чтение и был принят парламентом?
- Центристская партия, конечно, хочет исполнять коалиционный договор.