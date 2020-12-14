Ратас: все центристы могут представить предложения о поправках к законопроекту о референдуме

- Каков коалиционный план: референдум планируется протолкнуть и на второе чтение?

- Сегодня первое чтение и план коалиции таков, что производство продолжится и после него.

- Каков план борьбы с подачей тысяч поправок от оппозиции?

- Крайний срок подачи поправок — 30 декабря, этого дня нужно дождаться. Я не знаю, сколько предложений поступит.

- Если предложений будут тысячи, вы планируете голосовать по каждому?

- Нужно посмотреть, что это будут за поправки.

- Центристская партия тоже будет предлагать поправки?

- Нет, сейчас партия на обсуждала поправки. Я слышал, что Имре Соояэр хотел их предложить.

- Условием завершения первого чтения было то, что внутри Центристской партии можно будет также подавать предложения о поправках?

- Члены парламента вольны в своем желании предложить поправки. По крайней мере, в Центристской партии себя ведут согласно Конституции.

- Собирается ли Центристская партия до конца бороться вместе с EKRE за то, чтобы законопроект о референдуме о браке прошел второе чтение и был принят парламентом?