Учитель выиграл в азартной игре целое состояние

В турнире участвовали 649 игроков, из которых 80 лучших были удостоены призов, Вальнер занял первое место. Среди эстонцев приз получил и занявший 46 место Прийт Бриккер.

Уку Вальнер тогда сказал Tartu Postimees, что самым важным в турнире было придерживаться намеченного плана. «Важно сосредоточиться на своей игре и понимать, что выиграть турнир в первые дни невозможно. Следует набраться терпения и дождаться подходящего момента», - сказал он.

В течение трех дней у него было несколько взлетов и падений, но самый тяжелый момент турнира был в начале второго дня, когда, потеряв свое математическое преимущество, он потерял много своих фишек. Но потом у него было несколько хороших раздач подряд, и ему удалось восстановить свое хорошее положение.

​Вальнер стал более серьезно заниматься покером после окончания гимназии. Он никогда не был профессиональным игроком, но благодаря контактам с серьезными игроками со временем что-то от их знаний у него закрепилось. «Покер - простой вид спорта по своим правилам, но внутри есть множество нюансов, которые со временем учишься замечать», - сказал Вальнер.