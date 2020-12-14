В Русском театре прошла премьера спектакля «Эрик и Анна»

К творчеству Тима Янсона уже неоднократно обращались эстонские театры, его пьеса была поставлена в Каунасе, но на русском языке его драматургия звучит со сцены впервые.

История отношений двух героев – Анны и Эрика началась еще в детском саду с обид и ссор, какие бывают у мальчишек и девчонок в этом возрасте. И переросла в длительную и очень близкую дружбу, пронесенную героями через всю жизнь. И вдруг, герои задумались, а что между ними? Могут ли столь близкие дружеские отношения превратиться в нечто большее? Могут ли они овладеть этим искусством – искусством любить?

Режиссер спектакля Яак Аллик утверждает, что его спектакль кому-то может показаться смешным, а кому-то грустным. Потому что лишь на первый взгляд бытовая история может быть чем-то большим, стоит лишь задуматься о природе чувств и причинах происходящего с героями. Впрочем, спектакль дает возможности для различных трактовок и осмыслений. И здесь у каждого возникают свои ответы.

Спектакль «Эрик и Анна. Искусство любить» будет идти на малой сцене театра.

В ролях: Татьяна Космынина и Сергей Фурманюк

Создатели спектакля:

Художник – Росита Рауд (Eesti noorsooteater)

Музыкальное оформление – Александр Жеделёв