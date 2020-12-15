Молодой человек с топором

Куда девать Сонечку Мармеладову?

Согласитесь, что в таком спектакле совершенно нет места страдающей и жертвенной Сонечке Мармеладовой – самой благородной проститутке русской литературы. А приходит в квартиру заводная кукла: миловидная блондиночка (Хелена Лотман) в золотых шортиках, беленькой курточке и облегающих ботфортах на высоченном каблуке, в таких можно танцевать у шеста. И не вызывает ни малейшей жалости. Скорее навевает она мысли об успехах современных технологий: резиновые куклы, созданные для утех одиноких странников, умеют теперь разговаривать, а надо, так и почитают из Евангелия.

… Несколько лет назад мне довелось посмотреть знаменитый спектакль Константина Богомолова «Идеальный муж». Там красавчик Максим Матвеев играл священника в рясе, перетянутой широким поясом. Костюм начинал походить на вечернее дамское платье. И положив руку на эту манящую осиную талию, танцевал со священником персонаж, которого мало интересовали реальные женщины, а тянуло его именно к мужчинам такого вот дамского склада. Сцена эта вызвала скандал и протесты религиозных активистов, вроде бы даже во время одного из представлений взобравшихся на сцену. Но Таллинн – не Москва, и никто из зрителей не был возмущен сходным в некотором роде танцем Порфирия Петровича (Прийт Выйгемаст) с Раскольниковым. Порфирий Петрович в спектакле готов превратиться в кого угодно, принять любой облик, лишь бы влезть в душу Родиона Романовича – змеей в облике женщины, спортсменом в трусиках, демонстрирующим свою отменную форму вскакиваниями на табуретку и спрыгиваниями с нее во все убыстряющемся темпе (впрочем, не расставаясь при этом с сигаретой), джентльменом в офисном костюме и темных очках, гитаристом...

У каждого героя свой выход, свой сольный номер, свое цирковое представление с непременными гэгами. Остальные персонажи становятся внимательными зрителями, дожидаясь своей очереди.

И если уж преступление вполне условно, то и наказания никакого не может быть. И Порфирий Петрович не удерживает Раскольникова, убегающего в финале из зала, поскольку идти преступнику некуда, спрятаться негде, да хоть бы и спрятался убийца – дело ведь в виртуозности его разоблачения, а не в конкретной поимке.

Живой театр

Авторы спектакля Эне-Лийз Семпер и Тийт Оясоо в свое время возглавляли театр NO99. Он часто представлял эстонское театральное искусство за пределами страны и полноправно вписывался в искания европейских театров.

Оказавшись в пространстве театра драмы, Семпер и Оясоо не изменили своему главному принципу – писать на линованной бумаге поперек. Их сочинение по «Преступлению и наказанию», режиссура, сценография, костюмы ориентированы на то смешное, пародийное, экзальтированное до комического, что почти никогда не замечают в текстах Достоевского. Мир Достоевского воистину неисчерпаем: его можно считать реалистичным, больным, мучительно-безысходным, но можно – абсурдистским, сюрреалистическим, истерично-пародийным. Федор Михайлович, занятый исключительно русскими вопросами, считавший себя исключительно русским писателем, оказался принадлежащим всему миру. И не потому только и даже меньше всего из-за того, что раскрыл некую избранную тайну загадочной русской души. Нет, он открыл неограниченность трактовок любого события, возможность поворачивать его любыми гранями, всякий раз находя новое освещение. Этой его особенностью воспользовались и авторы спектакля.

Врезается в память сцена, в которой случается припадок и истерика с Дуней, а Свидригайлов (Хендрик Тоомпере) снимает эти конвульсии на камеру; снимает внимательно, профессионально, кажется, что совершенно равнодушно, а потом выходит из квартиры и застреливается. Конечно же Дуня – «тварь дрожащая» и «права не имеет»: стреляла в Свидригайлова, стреляла, да и не застрелила. Да и сам Свидригайлов права не имел – покончил с собой. А Родион Романович это право как раз имел, поскольку был фанатиком идеи.

В одном из романов Достоевский говорит, что самые страшные дозы – гомеопатические. Вот-вот, гомеопатические дозы фанатизма любого сорта непременно, в конце концов, ведут к убийству, они, неопределимые на ощупь, микробами проникают в человеческие организмы. Разъедают, отравляют изнутри. И тогда смех спектакля на какие-то мгновения становится зловещим, а люди, идущие по улицам ночью – подозрительными, и понимаешь, что всё жалкое, низкое и смешное вдруг может обернуться катастрофой.