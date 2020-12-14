Обвинение запросило для Олега Соколова 15 лет колонии за убийство аспирантки

"Прошу признать подсудимого виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 (убийство) и частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение оружия) и назначить ему наказание по совокупности в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима без штрафа и ограничения свободы", - заявила прокурор во время прений сторон в Санкт-Петербургском городском суде в понедельник.

При вынесении решения обвинение попросило суд учесть тяжесть совершенного преступления. В качестве смягчающих обстоятельств прокурор попросила суд учесть наличие двух малолетних детей и престарелых родителей, положительные характеристики, возраст, хронические заболевания, вклад в историческую науку и реконструкторское движение.

В то же время прокурор попросила не принимать во внимание явку с повинной, поскольку Соколов дал ее после задержания. Обвинение считает, что по факту Соколов признал вину частично, поскольку заявлял, что до убийства его довели.

Другой прокурор заявила, что совокупность доказательств свидетельствует в пользу того, что Соколов готовился и к убийству, и к сокрытию следов.

Ранее в ходе судебного заседания в понедельник Соколов подтвердил, что полностью признает вину в инкриминируемых деяниях и раскаивается, но считает свои действия неумышленными. "Я раскаиваюсь в совершенных преступлениях каждый день. Но я мог это сделать только в состоянии полного умопомрачения, которое наступало после ее (убитой аспирантки Анастасии Ещенко - прим.ред.) истерик в адрес моих детей. Для меня это был абсолютно спонтанный шаг. Да, я стрелял, да я это сделал, но не специально", - заявил Соколов.

По версии следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года в ходе конфликта на почве взаимной ревности 63-летний историк из мелкокалиберного обреза выстрелил в 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко, с которой состоял в близких отношениях, а затем начал душить. В результате девушка скончалась. Спустя сутки Соколов решил избавиться от трупа, расчленив его и частично утопив в реке Мойке.

Ранее в ходе процесса историк заявил, что до совершения преступления его довели научный оппонент Евгений Понасенков и "преступная группа", которые в течение двух лет оказывали на него "психотравмирующее воздействие", их конфликт связан с авторскими правами. Специалисты признали Соколова вменяемым. В то же время эксперты пришли к выводу, что конфликт экс-доцента с публицистом и историком Понасенковым "эмоционально истощил" первого и мог обусловить убийство аспирантки Ещенко. Понасенков в свою очередь назвал обвинения Соколова чепухой.