Экономист: влияние экономического кризиса на уезды сильно различается

Зарегистрированная безработица росла быстрее всего в Харьюмаа и Ида-Вирумаа

Хотя в конце ноября этого года зарегистрированный уровень безработицы в Эстонии составлял 7,9 процента, по уездам картина сильно различалась. Самым высоким уровень безработицы был в Ида-Вирумаа, достигнув 12,9 процента, а самый низкий – в Йыгевамаа и Хийумаа (5 и 5,3 процента соответственно). Хотя уровень безработицы в Харьюмаа в этом году даже немного ниже среднего по Эстонии (7,5%), он рос быстрее всего по сравнению с другими уездами (3,3 процентных пункта по сравнению с ноябрём прошлого года). Безработица также быстро выросла в Пярнумаа и в Ида-Вирумаа (3,1 процентных пункта). Однако нынешний кризис меньше всего увеличил уровень безработицы в Пылвамаа и Йыгевамаа, где он увеличился всего примерно на 1 процентный пункт за год.

Округа с более высокой долей услуг и туризма больше использовали компенсацию заработной платы

В этом году около 21% всех занятых в Эстонии получили компенсацию из Кассы по безработице, что замедлило рост безработицы. Эта доля была наибольшей в Харьюмаа, где она составляла 26% от общей занятости уезда. За Харьюмаа следуют Тартумаа и Пярнумаа с 19 процентами. Более высокая доля сектора услуг, включая туризм, была причиной более широкого использования компенсаций заработной платы. Хотя в Ида-Вирумаа самый высокий уровень безработицы в Эстонии, доля видов деятельности, нуждающихся в поддержке по заработной плате в этом уезде была меньше, а доля работников, получивших компенсацию заработной платы, была менее 15%. Таким образом, Ида-Вирумаа оказался где-то в середине среди уездов. Относительно меньшее количество предприятий в Пылвамаа, Йыгевамаа и Хийумаа обращались за компенсациями по заработной плате. Там эта доля составляла от 8 до 9% от числа работающих.

Заработная плата в этом году упала только в четырёх уездах

Как и прежде, рост заработной платы в этом году сильно различается по уездам. Компенсации замедлили снижение заработной платы, и в среднем за первые три квартала года она выросла в Эстонии на 2,9%. Однако в Таллинне заработная плата выросла на 6%, а в Йыгевамаа, Ляэне-Вирумаа, Пылвамаа и Сааремаа примерно на 6-7%. Напротив, в Ляэнемаа, Пярнумаа, Вильяндимаа и Харьюмаа (без Таллинна) средняя заработная плата снизилась.

В двух третях округов количество занятых превысило уровень начала года

Экономический спад в этом году резко сократил количество людей на рынке труда в Эстонии (причём сокращение числа занятых в Эстонии было одним из самых больших в Европейского союзе). Однако к началу декабря количество занятых несколько восстановилось и превысило уровень начала года. Быстрее всего число рабочих мест восстановилось в Пылвамаа, Йыгевамаа, Ярвамаа и Хийумаа, где оно уже превышает уровень начала года, а в Ида-Вирумаа восстановление было самым медленным, и в начале декабря численность работников была почти на 2% меньше, чем в начале года. Однако следует учитывать, что начало года – не лучшая база для сравнения с учётом сезонности.

В Йыгевамаа и Вырумаа оборот предприятий в этом году не снизился