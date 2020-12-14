Экономист: влияние экономического кризиса на уезды сильно различается

В прошлом году более половины (54%) ВВП Эстонии было создано в Таллинне, но эта доля существенно не изменилась с 2014 года. В 2018-2019 гг. доля столицы в ВВП страны даже несколько снизилась. За пять лет доля ВВП по отношению к средней по Эстонии больше всего снизилась в Ида-Вирумаа. Особенно резкое падение произошло в прошлом году. Доля ВВП по сравнению со средним показателем по Эстонии больше всего выросла в городе Тарту и в Харьюмаа (без Таллинна).
Хотя созданный в Таллинне ВВП на душу населения, то есть уровень жизни, составил в прошлом году 165% от среднего показателя по Эстонии, эта доля значительно снизилась за последние годы. Эта доля больше всего снизилась также в Ида-Вирумаа, Ляэне-Вирумаа, Пылвамаа и Вырумаа, а в Тартумаа, Хийумаа и Рапламаа ВВП на душу населения за последние пять лет значительно вырос по сравнению со средним показателем по Эстонии.
В прошлом году рост заработной платы выражался двузначными числами в четырех уездах
В прошлом году средний рост заработной платы в Эстонии составил 7,4%, но этот рост сильно варьировался от уезда к уезду. В четырех уездах (Пылвамаа, Ляэнемаа, Пярнумаа и Тартумаа) заработная плата выросла более чем на 10%, а в Таллинне только на 4,5%. Таким образом, доля заработной платы в вышеупомянутых четырёх уездах по отношению к средней по Эстонии также увеличилась, а в Таллинне – снизилась. Например, если в 2018 году средняя зарплата в Таллинне составляла 113% от средней по Эстонии, то в прошлом году она упала до 110%.
Доля секторов экономики влияет на уровень жизни в уезде
Быстрое развитие экономики Эстонии увеличило долю сектора услуг в общей экономике (до 72 процентов), в то время как доли промышленности и строительства (25%) и сельского и лесного хозяйства (3%) снизились. Эта тенденция типична для экономического развития большинства стран. Доля добавленной стоимости, созданной в сельскохозяйственном и лесном хозяйстве, хоть и увеличилась в прошлом году, но это было связано с исключительно сильным ростом добавленной стоимости, созданной в сельском хозяйстве.
Однако соотношение секторов экономики в округах различалось, и это во многом определяло уровень ВВП на душу населения. В уездах с большей долей сельского и лесного хозяйства (12-18%) ВВП на душу населения, как правило, ниже, чем в среднем по Эстонии (например, Йыгевамаа, Пылвамаа, Валгамаа и Вырумаа), а в сфере услуг в Таллинне и Тарту (соответственно 79 и 84%) ВВП на душу населения выше среднего по Эстонии. Более высокая доля промышленности и строительства (40-47% в Ида-Вирумаа, Ляэне-Вирумаа, Йыгевамаа и Валгамаа) не поднимает уровень жизни в уездах выше, чем в среднем по Эстонии. В то же время доля отраслей экономики – далеко не единственный фактор, влияющий на экономическое развитие уезда в целом и на его уровень жизни.
На уровень жизни в уездах также влияет их ситуация на рынке труда
В последние годы численность населения трудоспособного возраста (20-64 года) увеличилась только в Таллинне и Харьюмаа. Однако наибольшее сокращение численности населения трудоспособного возраста произошло в Ида-Вирумаа, Пылвамаа, Йыгевамаа и Ляэнемаа, где население трудоспособного возраста уменьшилось в 2018-2019 годах примерно на 2-3%. Уровень безработицы также сильно различается от уезда к уезду. Самым высоким он был в Ида-Вирумаа (в прошлом году 8,7%, в то время как средний показатель по Эстонии составлял 4,4%). Уровень ВВП на душу населения во многом определяется долей занятых и неактивных людей в уезде. В Пылвамаа и Вырумаа, где ВВП на душу населения является одним из самых низких по сравнению со средним показателем по Эстонии, доля занятых также невысока (55% и 59% соответственно), а доля неактивных людей высока (40% и 39% соответственно). Уровень занятости в Ида-Вирумаа также один из самых низких в Эстонии, а доля неактивных людей – одна из самых высоких. Для сравнения: в Харьюском и Тартуском уездах с самым высоким уровнем жизни уровень занятости составлял 75% и 70% соответственно, а доля неактивных людей в этих уездах составляла только 23% и 27% соответственно.
Зарегистрированная безработица росла быстрее всего в Харьюмаа и Ида-Вирумаа
Хотя в конце ноября этого года зарегистрированный уровень безработицы в Эстонии составлял 7,9 процента, по уездам картина сильно различалась. Самым высоким уровень безработицы был в Ида-Вирумаа, достигнув 12,9 процента, а самый низкий – в Йыгевамаа и Хийумаа (5 и 5,3 процента соответственно). Хотя уровень безработицы в Харьюмаа в этом году даже немного ниже среднего по Эстонии (7,5%), он рос быстрее всего по сравнению с другими уездами (3,3 процентных пункта по сравнению с ноябрём прошлого года). Безработица также быстро выросла в Пярнумаа и в Ида-Вирумаа (3,1 процентных пункта). Однако нынешний кризис меньше всего увеличил уровень безработицы в Пылвамаа и Йыгевамаа, где он увеличился всего примерно на 1 процентный пункт за год.
Округа с более высокой долей услуг и туризма больше использовали компенсацию заработной платы
В этом году около 21% всех занятых в Эстонии получили компенсацию из Кассы по безработице, что замедлило рост безработицы. Эта доля была наибольшей в Харьюмаа, где она составляла 26% от общей занятости уезда. За Харьюмаа следуют Тартумаа и Пярнумаа с 19 процентами. Более высокая доля сектора услуг, включая туризм, была причиной более широкого использования компенсаций заработной платы. Хотя в Ида-Вирумаа самый высокий уровень безработицы в Эстонии, доля видов деятельности, нуждающихся в поддержке по заработной плате в этом уезде была меньше, а доля работников, получивших компенсацию заработной платы, была менее 15%. Таким образом, Ида-Вирумаа оказался где-то в середине среди уездов. Относительно меньшее количество предприятий в Пылвамаа, Йыгевамаа и Хийумаа обращались за компенсациями по заработной плате. Там эта доля составляла от 8 до 9% от числа работающих.
Заработная плата в этом году упала только в четырёх уездах
Как и прежде, рост заработной платы в этом году сильно различается по уездам. Компенсации замедлили снижение заработной платы, и в среднем за первые три квартала года она выросла в Эстонии на 2,9%. Однако в Таллинне заработная плата выросла на 6%, а в Йыгевамаа, Ляэне-Вирумаа, Пылвамаа и Сааремаа примерно на 6-7%. Напротив, в Ляэнемаа, Пярнумаа, Вильяндимаа и Харьюмаа (без Таллинна) средняя заработная плата снизилась.
В двух третях округов количество занятых превысило уровень начала года
Экономический спад в этом году резко сократил количество людей на рынке труда в Эстонии (причём сокращение числа занятых в Эстонии было одним из самых больших в Европейского союзе). Однако к началу декабря количество занятых несколько восстановилось и превысило уровень начала года. Быстрее всего число рабочих мест восстановилось в Пылвамаа, Йыгевамаа, Ярвамаа и Хийумаа, где оно уже превышает уровень начала года, а в Ида-Вирумаа восстановление было самым медленным, и в начале декабря численность работников была почти на 2% меньше, чем в начале года. Однако следует учитывать, что начало года – не лучшая база для сравнения с учётом сезонности.
В Йыгевамаа и Вырумаа оборот предприятий в этом году не снизился
По данным Налогово-таможенного департамента, за первые десять месяцев этого года оборот компаний снизился почти на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это снижение сильно варьируется от уезда к уезду, но выделяются Йыгевамаа и Вырумаа, где в этом году оборот предприятий увеличился. С другой стороны, наибольшее снижение оборота предприятий произошло в Тартумаа, Пярнумаа и Ида-Вирумаа.