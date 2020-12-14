Город выдает ученикам на дистанционном обучении продуктовые пакеты
С начала этой недели школы города Тарту находятся на дистанционном обучении, поэтому город выдает ученикам бесплатные продуктовые пакеты, сообщает пресс-служба горуправы Тарту.
Пакеты получат все учащиеся муниципальных школ города Тарту, которые изъявят соответствующее желание. «Все, кто желает получить продуктовый набор, должны сообщить об этом своей школе. За продуктовым пакетом следует прийти самому в школу, и поскольку пакеты тяжелые, то при возможности это лучше сделать родителю. Забирая продукты, требуется носить маску и избегать близких контактов в помещениях школы», – пояснил вице-мэр Аско Тамме.
Стоимость продуктового набора составляет 20 евро, и он содержит ежедневные продукты, такие как продукты для бутербродов, сухие продукты, фрукты и овощи, а также маленькое рождественское угощение. Пакеты с продуктами могут отличаться по школам, поскольку у школ разные поставщики питания. Продуктового пакета хватит ребенку на всю школьную неделю.
Продуктовые наборы финансируются из средств, выделяемых государством на школьные обеды.