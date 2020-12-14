Город выдает ученикам на дистанционном обучении продуктовые пакеты

Пакеты получат все учащиеся муниципальных школ города Тарту, которые изъявят соответствующее желание. «Все, кто желает получить продуктовый набор, должны сообщить об этом своей школе. За продуктовым пакетом следует прийти самому в школу, и поскольку пакеты тяжелые, то при возможности это лучше сделать родителю. Забирая продукты, требуется носить маску и избегать близких контактов в помещениях школы», – пояснил вице-мэр Аско Тамме.