Пн, 14.12.2020
Если бы у нас была возможность принять такое решение на уровне города, мы бы обязали носить маски и на уличных мероприятиях. Михаил Кылварт
Михаил Кылварт
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Заботимся о себе и окружающих: в Таллинне полиция раздала более 900 масок

На выходных полицейские Пыхьяской префектуры и чиновники Таллиннской Муниципальной полиции напомнили гуляющим по Старому городу людям, почему важно защищать себя от вируса.

О необходимости беречь свое здоровья поговорили и в торговых центрах. Людей в городе было много, но перед полицейскими предстала внушающая оптимизм картина — маски носили и на улице. Кроме того, люди старательно соблюдали дистанцию, сообщила Пыхьяская префектура в социальных сетях.

Также сотрудники МуПо раздали горожанам отражателями, чтобы они сделали себя более заметными для водителей. И хотя носили маску и соблюдали дистанцию практически во всех местах, бывали случаи, когда об ограничениях вспоминали только при виде полицейских.

«Мы раздали почти 920 масок тем, у кого их не было. Напоминаем, что ограничения были введены правительством для сохранения здоровья населения: маска — это вещица, которую нужно носить с собой и при необходимости надевать, чтобы вместе спокойно провести Рождество и быть здоровыми в новом году. Заботимся о себе и о других», - написала префектура.

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