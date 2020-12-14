Заботимся о себе и окружающих: в Таллинне полиция раздала более 900 масок

О необходимости беречь свое здоровья поговорили и в торговых центрах. Людей в городе было много, но перед полицейскими предстала внушающая оптимизм картина — маски носили и на улице. Кроме того, люди старательно соблюдали дистанцию, сообщила Пыхьяская префектура в социальных сетях.

Также сотрудники МуПо раздали горожанам отражателями, чтобы они сделали себя более заметными для водителей. И хотя носили маску и соблюдали дистанцию практически во всех местах, бывали случаи, когда об ограничениях вспоминали только при виде полицейских.

«Мы раздали почти 920 масок тем, у кого их не было. Напоминаем, что ограничения были введены правительством для сохранения здоровья населения: маска — это вещица, которую нужно носить с собой и при необходимости надевать, чтобы вместе спокойно провести Рождество и быть здоровыми в новом году. Заботимся о себе и о других», - написала префектура.