Начался конкурс «Друг культуры 2020»: номинантами могут быть организации и частные лица

«Вручая премии в День святого Валентина в начале года, никто не мог предположить, насколько сложным станет этот год для всех нас. Цифровые решения сделали культурную жизнь возможной даже во время весеннего кризиса. Таким образом Год цифровой культуры приобрел совершенно новое значение», - сказал министр культуры Тынис Лукас.

«Государственная поддержка учреждений и свободных художников помогла нашим организаторам культурных мероприятий продолжить свою деятельность. Несмотря на непредсказуемые условия, культурная жизнь по-прежнему открыта. Благодарю всех, кто соблюдает правила безопасности. Я призываю учреждения культуры и организаторов культурных мероприятий вспомнить всех своих добрых партнеров и меценатов, которые всегда были рядом с вами в трудные времена», - добавил министр, объявляя конкурс открытым.

Звание Друга культуры будет присваиваться поддержавшим культуру предпринимателям и частным меценатам в десятый раз. За прошедшие годы его лауреатами стали как крупные, так и небольшие предприятия, в том числе международные компании и представители всемирно известных брендов в Эстонии. Кроме того, организаторы культурных мероприятий ежегодно выражают признательность меценатам, личный вклад которых имел решающее значение при проведении не одного мероприятия или фестиваля.

Кандидатов может выдвинуть любая организация, имеющая отношение к сфере культуры. Каждый организатор культурных мероприятий может внести одно предложение. Кандидатом не может быть Министерство культуры или учреждение его сферы управления, а также их сотрудники или организованные ими проекты. В числе кандидатов не может быть также прочих органов государственной власти, организаций, созданных государством, или организаций, основной деятельностью которых является распределение пособий. Из числа кандидатов комиссия, которая будет создана при Министерстве культуры, выберет Друзей культуры и лауреатов главной премии - звания «Друг культуры года». Победители будут объявлены на церемонии в День святого Валентина, в феврале 2021 года.

Выдвигая кандидата на звание «Друг культуры 2020», необходимо заполнить электронную анкету на сайте Министерства культуры. Номинантами могут быть организации и частные лица, уже удостоившиеся этого звания в прошлом. Кандидатуры принимаются до воскресенья, 10 января 2021 года.

На прошлой церемонии за деятельность в течение 2019 года главной премии - звания Друга культуры года - были удостоены Феликс Мягус, владелец и менеджер Nordic Hotel Forum, и топливная компания Olerex. Кроме того, была выражена благодарность 21 компании или меценатам, чей вклад в 2019 году также оказался выдающимся и значительным. Подробнее об условиях конкурса читайте здесь. Лауреатов звания “Друг культуры года” прошлых лет можно найти здесь. Фотографии с церемонии прошлого года находятся здесь.