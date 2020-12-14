Боксер Поветкин повторно попал в больницу после заражения коронавирусом

«Мы недооценили последствия вируса, все прошло не так гладко, как мы считали. Саше пришлось повторно ложиться в больницу на обследование. На днях он был выписан и теперь приступает к тренировкам. Увеличивать нагрузки будем поэтапно, под контролем врачей. Бокс - это серьезная нагрузка на организм, рисковать Сашиным здоровьем я не позволю. Дату боя будем обсуждать и назначать, когда поймем, в каком темпе сможем двигаться с подготовкой», - сказал Рябинский ТАСС.