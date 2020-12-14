Пн, 14.12.2020
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Таави Тийльманн
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  • Гражданин Эстонии без паспорта и визы пересек российскую границу
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Гражданин Эстонии без паспорта и визы пересек российскую границу

Эстонская граница.

ФОТО: Kristjan Teedema

Печорский районный суд оштрафовал гражданина Эстонии на 2000 рублей (22,57 евро) за незаконное пересечение границы.

Мужчина без паспорта и визы пешком пересек границу Эстонии и России в пункте пропуска "Куничина гора", передает rus.err.ee со ссылкой на пресс-службу судов Псковской области.

Был составлен протокол об административном правонарушении по статье "Нарушение режима государственной границы Российской Федерации, совершенное иностранным гражданином или лицом без гражданства".

За нарушение правил пересечения границы гражданину Эстонии было назначено наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации.

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