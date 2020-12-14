Гражданин Эстонии без паспорта и визы пересек российскую границу

Мужчина без паспорта и визы пешком пересек границу Эстонии и России в пункте пропуска "Куничина гора", передает rus.err.ee со ссылкой на пресс-службу судов Псковской области.

Был составлен протокол об административном правонарушении по статье "Нарушение режима государственной границы Российской Федерации, совершенное иностранным гражданином или лицом без гражданства".

За нарушение правил пересечения границы гражданину Эстонии было назначено наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации.