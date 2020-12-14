TLT планирует приобрести еще 100 газовых автобусов

Член правления TLT Отто Попель пояснил, что целью государственного тендера является приобретение до 150 автобусов, работающих на биометане, что позволит предприятию продолжить переход на экологически чистый общественный транспорт в Таллинне. «Обновляя свой автопарк мы хотим достичь цели по замене всех дизельных автобусов на экологически чистый транспорт к 2025 году. Для этого мы хотим прибрести в общей сложности 350 автобусов, работающих на сжатом газе», - сказал Попель, добавив также, что для достижения этой цели сегодня предприятие объявило конкурс на поставку еще 100 автобусов, 75 их которых будут короткими и 25 удлиненными.

«В рамках этого конкурса мы хотим иметь возможность прибрести еще 50 аналогичных автобусов, если возникнет такая необходимость», - отметил Отто Попель.

По словам Попеля, уже в этого году предприятие выпустило на столичные линии первые газовые автобусы, прибывшие в столицу этим летом. «На данным момент первые 100 автобусов, работающие на сжатом газе, обслуживают пассажиров на столичных линиях.

Следующие 100 автобусов фирмы Solaris на компримированном газе, закупленные на основании опционного контракта предыдущей закупки, прибудут в Таллинн в 2021 году. Это означает, что через год 200 автобусов, работающих на сжатом газе, будут курсировать по улицам столицы, заменив самые старые дизельные автобусы», - объяснил член правления TLT Отто Попель.