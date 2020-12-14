Озеро Паэ в Ласнамяэ оградят сигнальной лентой

Управа Ласнамяэ и команда спасателей района обращают внимание жителей на то, что выход на озеро Паэ может быть опасным для жизни, поскольку слой льда пока еще слишком тонок, чтобы выдерживать вес человека.
«За последние несколько часов мы получили несколько фотографий людей, в основном молодых ребят, отправившихся на озеро Паэ пробовать лед на прочность. Впечатление, будто лед достаточно толстый и прочный, обманчиво. Учитывая глубину озера, попадание в воду представляет прямую угрозу как для детей, так и для взрослых. Поэтому мы подчеркиваем, что выходить на лед категорически запрещено», - прокомментировал старейшина района Владимир Свет.
В ближайшее время управа района оградит берега озера в парке Паэ сигнальной лентой и установит соответствующие информационные щиты. Если кто-то заметит выходящих на лед людей, особенно детей и подростков, следует немедленно сообщить об этом в районную управу или на номер службы экстренной помощи 112.
«Происшествия на тонком льду случаются ежегодно. Первый лед особенно манит к себе детей, которые, заигравшись, забывают о том, что молодой лед несет в себе большую опасность. Необходимо считаться с тем, что для образования стабильного льда необходима постоянная минусовая температура», - сказал руководитель спасательной команды Ласнамяэ.
Родителям следует обратить особое внимание на то, где проводят свободное время их дети и разъяснить им, что гулять по льду нельзя. Пренебрежение правилами безопасности может стоить не только здоровья, но и жизни.