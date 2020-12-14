Озеро Паэ в Ласнамяэ оградят сигнальной лентой

«За последние несколько часов мы получили несколько фотографий людей, в основном молодых ребят, отправившихся на озеро Паэ пробовать лед на прочность. Впечатление, будто лед достаточно толстый и прочный, обманчиво. Учитывая глубину озера, попадание в воду представляет прямую угрозу как для детей, так и для взрослых. Поэтому мы подчеркиваем, что выходить на лед категорически запрещено», - прокомментировал старейшина района Владимир Свет.

В ближайшее время управа района оградит берега озера в парке Паэ сигнальной лентой и установит соответствующие информационные щиты. Если кто-то заметит выходящих на лед людей, особенно детей и подростков, следует немедленно сообщить об этом в районную управу или на номер службы экстренной помощи 112.

«Происшествия на тонком льду случаются ежегодно. Первый лед особенно манит к себе детей, которые, заигравшись, забывают о том, что молодой лед несет в себе большую опасность. Необходимо считаться с тем, что для образования стабильного льда необходима постоянная минусовая температура», - сказал руководитель спасательной команды Ласнамяэ.

Родителям следует обратить особое внимание на то, где проводят свободное время их дети и разъяснить им, что гулять по льду нельзя. Пренебрежение правилами безопасности может стоить не только здоровья, но и жизни.