Два жителя Эстонии лишились 22 000 евро из-за своей доверчивости

11 декабря живущей в Мустамяэ 74-летней пенсионерке позвонила говорившая по-русски женщина, которая представилась сотрудником Swedpank. Звонившая сказала, что со счета ее собеседницы был сделан без ее ведома перевод на сумму 300 евро. Она попросила свою жертву войти с пин-калькулятором в интернет-банк, что та и сделала. Позже пенсионерка сама позвонила в банк и выяснила, что с ее счета сняли 1500 евро, сообщила BNS Пыхьяская префектура.

В тот же день полиция начала производство в связи с тем, что 29 ноября с живущей в волости Кийли 38-летней женщиной связались по телефону и сообщили, что на ее торговой платформе, где она ранее была зарегистрирована, происходит незаконное движение денег, и во избежание судебных процессов она должна закрыть свой счет.

Для этого женщина должна была предоставить доступ к своему компьютеру посредством программы AnyDesk, войти в интернет-банк, поднять лимиты банковских перечислений, предоставить фото банковской карты и удостоверения личности и идентифицировать себя с помощью Mobiil-ID. В результате на протяжении нескольких дней без ведома женщины на ее имя были оформлены различные быстрые кредиты на сумму 17 800 евро, которые поступили на ее счет.