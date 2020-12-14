Два жителя Эстонии лишились 22 000 евро из-за своей доверчивости

В конце минувшей недели Пыхьяская префектура получила два сообщения о том, что интернет-мошенникам удалось заполучить от двух жителей Харьюмаа более 22 000 евро.
11 декабря живущей в Мустамяэ 74-летней пенсионерке позвонила говорившая по-русски женщина, которая представилась сотрудником Swedpank. Звонившая сказала, что со счета ее собеседницы был сделан без ее ведома перевод на сумму 300 евро. Она попросила свою жертву войти с пин-калькулятором в интернет-банк, что та и сделала. Позже пенсионерка сама позвонила в банк и выяснила, что с ее счета сняли 1500 евро, сообщила BNS Пыхьяская префектура.
В тот же день полиция начала производство в связи с тем, что 29 ноября с живущей в волости Кийли 38-летней женщиной связались по телефону и сообщили, что на ее торговой платформе, где она ранее была зарегистрирована, происходит незаконное движение денег, и во избежание судебных процессов она должна закрыть свой счет.
Для этого женщина должна была предоставить доступ к своему компьютеру посредством программы AnyDesk, войти в интернет-банк, поднять лимиты банковских перечислений, предоставить фото банковской карты и удостоверения личности и идентифицировать себя с помощью Mobiil-ID. В результате на протяжении нескольких дней без ведома женщины на ее имя были оформлены различные быстрые кредиты на сумму 17 800 евро, которые поступили на ее счет.
Со счета женщины было сделано несколько переводов на различные счета на общую сумму 21 019 евро.