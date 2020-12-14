«Аэрофлот» обещает возобновить полеты между Москвой и Хельсинки с 24 декабря

Рейсы будут отправляться из терминала D аэропорта «Шереметьево» в 10.15, прилет в Хельсинки запланирован на 11.05. Обратно самолет будет вылетать в 12.05 и прилетать в 14.55 по местному времени. Билеты уже поступили в продажу на сайте компании, их стоимость начинается от 7000 рублей, то есть 80 евро, передает Yle.