«Аэрофлот» обещает возобновить полеты между Москвой и Хельсинки с 24 декабря

Российская авиакомпания «Аэрофлот» планирует возобновить рейсы из Москвы в Хельсинки начиная с Рождества. Полеты будут осуществляться один раз в неделю, по четвергам, с 24 декабря до 11 марта. Исключением станет только 31 декабря.
Рейсы будут отправляться из терминала D аэропорта «Шереметьево» в 10.15, прилет в Хельсинки запланирован на 11.05. Обратно самолет будет вылетать в 12.05 и прилетать в 14.55 по местному времени. Билеты уже поступили в продажу на сайте компании, их стоимость начинается от 7000 рублей, то есть 80 евро, передает Yle.
Судя по системе бронирования «Аэрофлота», с 28 марта следующего года компания планирует ежедневно совершать два рейса в Хельсинки и обратно. Пока, впрочем, невозможно сказать, будут ли осуществлены эти планы, поскольку полетное расписание в условиях пандемии может меняться очень быстро.