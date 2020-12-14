Пн, 14.12.2020
Хуже, чем в Ида-Вирумаа, ситуация лишь в четырех странах ЕС: Люксембурге, Хорватии, Литве и Словении. Криста Фишер
Криста Фишер
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  • В тюрьмах находятся 387 журналистов, часть из них - за информацию, связанную с Covid-19
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В тюрьмах находятся 387 журналистов, часть из них - за информацию, связанную с Covid-19

ФОТО: EPA/Scanpix

В мире в тюрьмах в связи с профессиональной деятельностью сейчас находятся 387 журналистов, и часть из них попали за решетку из-за публикаций, посвященных темам, связанным с Covid-19, сообщило в понедельник немецкое отделение международной организации "Репортеры без границ" (RSF).

Половина заключенных журналистов находится в пяти странах - Китае, Саудовской Аравии, Египте, Вьетнаме и Сирии, пишет dpa.

В 2020 году были похищены 54 журналиста, четверо пропали, указывает RSF.

Во всех частях мира более 130 журналистов были задержаны, так как сообщали о пандемии.

"Только многие - на несколько часов или дней, другие - на недели", - указывает RSF, добавляя, что в заключении по-прежнему находятся 14 журналистов.

"Правительства во всех частях мира пытались пресечь работу независимых журналистов по освещению кризиса здоровья из-за коронавируса и его последствий", - указывает организация.

"Очень большое число журналистов бросают яркий свет на опасность, которая сейчас угрожает свободе прессы", - сказала представитель правления RSF Катя Глогер.

"За каждым этим делом - судьба человека, которому грозит уголовный процесс, длительное заключение и часто безжалостное содержание, так как они не склонили голову перед цензурой и репрессиями".

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