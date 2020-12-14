Главные борцы с коронавирусом не поддерживают введения в Эстонии полного локдауна

«Попытки мягких ограничений по сути провалились, поскольку они не остановили рост смертности от Covid-19. Более жесткие ограничения работают всегда, так, например, рост смертности от Covid-19 упал на 10-50% в странах, где локдаун стали вводить рано. То есть локдаун для Эстонии неизбежен. Вопрос в том, когда его вводить?» - написал Тилльманн.

«Я не думаю, что Эстония нуждается в полном закрытии, - заявила Postimees вирусолог Ирья Лутсар. - Могу сказать, что я очень хорошо знаю Таави, и очень приятно, что люди высказывают разные мнения. Он, конечно, проанализировал это, но эта статья, вероятно, была написана неделю назад, но с коронавирусом все меняется не за месяцы, а за дни и даже часы».

Лутсар привел в пример Англию, которая снова планирует новые ограничения. «Кто бы ни ослабил ограничения сейчас, будь то Нидерланды или Англия, они все увидят увеличение числа случаев заболевания. Поэтому может возникнуть такая концепция, что такие долгосрочные ограничения, вероятно, возымеют эффект, но с такими короткими попытками ничего не будет достигнуто. Я уже говорила, что строгие ограничения определенно помогут, но вопрос в том, как их снять».

Школы снижают количество передвижений

Сам Тилльманн утверждал, что попытки мягких ограничений по сути провалились, поскольку они не остановили рост смертности. «Я полностью согласна с тем, что мы не смогли предотвратить попадание инфекции в дома престарелых - как весной, так и сейчас, - ответила Лутсар. - Тот факт, что другие тоже не могут этого сделать, не заставляет меня чувствовать себя лучше. Вот откуда эти смерти. Сейчас кажется, что в Кохтла-Ярве произошла большая вспышка, есть вспышки в нескольких домах престарелых в Южной Эстонии, и именно там находится наиболее уязвимое население, хотя по состоянию на прошлую неделю можно сказать, что в Эстонии нет чрезмерной смертности. Однако большинство смертей происходит в результате вспышек заболеваний в домах престарелых».

По словам Лутсар, первая цель сейчас - не увеличивать количество заражений. Хотя за последнюю неделю рост инфицированных замедлился, одна неделя, по словам Лутсар, ничего не значит. «Идея закрытия школ заключалась в том, чтобы уменьшить общее количество контактов. Не то чтобы дети были очень большими переносчиками инфекции, но школы снижают количество передвижений людей в целом. Я очень надеюсь, что теперь, когда в Ида-Вирумаа действуют строгие ограничения, люди действительно осознали, что это серьезно».

Танель Кийк. ФОТО: Madis Veltman

Кийк: надо продержаться несколько месяцев

Министр социальных дел Танель Кийк также подчеркнул, что не считает правильным полное закрытие страны, но акцент будет сделан на том, какие районы наиболее подвержены риску заражения. «Я убежден, что эстонское государство, народ и общество в целом сегодня умнее, чем весной. Мы можем сделать и сделали более осознанный и сбалансированный выбор. Необходимо учитывать, что все тотальные закрытия влияют на экономику, психическое здоровье людей и социальное благополучие».