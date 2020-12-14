Видео ⟩ Бросил машину и пытался убежать: полиция засняла погоню за пьяным водителем

10 декабря полицейский патруль осуществлял дорожный надзор на шоссе Таллинн-Нарва, когда полицейские заметили мчавшийся на высокой скорости в сторону Йыхви автомобиль Ауди. Полиция подала водителю сигнал об остановке, однако он проигнорировал его и попытался скрыться.

По словам капитана полиции патрульной службы Йыхвиского отделения полиции Анники Эльм, водитель в ходе погони неоднократно превышал скорость, местами мчась по Йыхви со скоростью более 100 км/ч.

«После погони, длившейся менее десяти минут, водитель остановился у ворот промышленного предприятия и попытался убежать, однако был задержан полицией благодаря помощи находившегося на предприятии человека», – сказала Эльм. В ходе проверки было установлено, что 30-летний мужчина управлял автомобилем после употребления алкоголя и у него отсутствовали водительские права соответствующей категории.

По словам капитана полиции, достоен сожаления тот факт, что некоторые водители до сих пор пытаются скрыться от полиции и избежать возможного наказания. «Своим безрассудным и неосторожным поступком водитель поставил под угрозу жизнь других участников движения. В одном из дворов он чуть не наехал на пожилую женщину, которая в последний момент смогла отскочить от машины», – сказала Эльм.

Эльм добавила, что для создания безопасной жизненной среды важен вклад каждого человека. «Хотим поблагодарить мужчину, который помешал нарушителю убежать, и тем самым помог полиции его задержать», – сказала капитан полиции. Однако она отметила, что оперативному транспортному средству необходимо уступать дорогу, если у него включены синие проблесковые маячки. «В ходе погони полицейские не раз столкнулись с ситуацией, когда водители, видя включенные синие проблесковые маячки, реагировали на автомобиль полиции слишком медленно или не реагировали вообще. Видя включенные синие проблесковые маячки на оперативном транспортном средстве, необходимо плавно сбавить скорость и, при возможности, сместиться к правой обочине, ведь при вызове на счету каждая секунда и она может стоить чьей-то жизни», – отметила Эльм.

В пятницу, 11 декабря, Вируский уездный суд назначил 30-летнему водителю Ауди 20 дней ареста. Мужчина и ранее отстранялся от управления транспортным средством, так как у него отсутствовали водительские права соответствующей категории.