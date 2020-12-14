Пн, 14.12.2020
Поступки и решения тех, кто борются за семью и детей на словах, в действительности бьют и по семьям, и по детям. Юлле Харью
Юлле Харью
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Депутат во время обсуждения референдума о браке в Рийгикогу сделал предложение своей спутнице жизни
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Депутат во время обсуждения референдума о браке в Рийгикогу сделал предложение своей спутнице жизни

Сийм Похлак.

ФОТО: Mihkel Maripuu / Postimees / Scanpix

Сегодня, 14 декабря, во время первого чтения законопроекта референдума о браке член Рийгикогу Сийм Похлак (EKRE) сделал своей спутнице жизни Ренате предложение выйти за него замуж, сообщает Postimees.

«Дорогая, Ренате, если ты смотришь эту трансляцию, ты подарила нашей семье троих прекрасных детей, ты согласна стать моей женой?» - сказал Похлак.

Речь идет об ответе на вопрос члена Рийгикогу Калле Лаанета, почему Похлак выступает за референдум о браке, но сам не женится.

По словам Похлака, он давно планировал своей спутнице жизни, матери трех детей 26-летней Ренате сделать предложение. Он признался, что хотел задать важный вопрос во время праздников.

Политик добавил, что сейчас за пультом в Рийгикогу не будет вставать на колено, но вечером дома сделает все, как полагается.

Похлак объяснил, что не хочет, чтобы его семейное положение дискредитировало проект референдума.

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