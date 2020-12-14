Депутат во время обсуждения референдума о браке в Рийгикогу сделал предложение своей второй половинке

«Дорогая, Ренате, если ты смотришь эту трансляцию, ты подарила нашей семье троих прекрасных детей, ты согласна стать моей женой?» - сказал Похлак.

Речь идет об ответе на вопрос члена Рийгикогу Калле Лаанета, почему Похлак выступает за референдум о браке, но сам не женится.

По словам Похлака, он давно планировал своей спутнице жизни, матери трех детей 26-летней Ренате сделать предложение. Он признался, что хотел задать важный вопрос во время праздников.

Политик добавил, что сейчас за пультом в Рийгикогу не будет вставать на колено, но вечером дома сделает все, как полагается.