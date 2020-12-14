Пн, 14.12.2020
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Трийн Терамяэ
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Умер журналист Яан Рыымуссаар

Свеча.

ФОТО: Madis Veltman/Postimees Grupp/Scanpix Baltics

После тяжелой болезни в понедельник, 14 декабря, умер журналист Яан Рыымуссаар, сообщила его семья. 

Яан Рыымуссаар родился 7 ноября 1950 года в Таллинне. В 1974 году он окончил факультет исполнительского искусства Таллиннской государственной консерватории и с 1974 по 1977 года работал в Пярнуском драмтеатре имени Лидии Койдулы, а с 1977 по 1982 года - в Таллиннском молодежном театре, пишет Postimees.

Позднее Рыымуссаар работал журналистом, в том числе на Эстонском радио, радио Kuku, на телеканалах TV1 и Kanal 2, а также главным специалистом по связям с общественностью в Таллиннской городской канцелярии.

Семья попрощается с Яаном Рыымуссааром в среду. По мере уменьшения угрозы распространения коронавируса состоится погребение урны, куда будут ждать все родных, старых друзей и коллег. Предположительно это состоится весной следующего года. 

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