Умер журналист Яан Рыымуссаар

Яан Рыымуссаар родился 7 ноября 1950 года в Таллинне. В 1974 году он окончил факультет исполнительского искусства Таллиннской государственной консерватории и с 1974 по 1977 года работал в Пярнуском драмтеатре имени Лидии Койдулы, а с 1977 по 1982 года - в Таллиннском молодежном театре, пишет Postimees.

Позднее Рыымуссаар работал журналистом, в том числе на Эстонском радио, радио Kuku, на телеканалах TV1 и Kanal 2, а также главным специалистом по связям с общественностью в Таллиннской городской канцелярии.