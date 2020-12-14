СК России заочно обвинил судей из Литвы за приговор россиянам

В марте 2019 года председатель Вильнюсского окружного суда Айнора Мацявичене, а также судьи Виргиния Пакальните-Тамошюнайте и Артурас Шумскас признали более 67 граждан России, Беларуси и Украины виновными в преступлениях против литовского государства и военных преступлениях, приговорив их к лишению свободы на срок от 4 до 14 лет, пишет DW.

СКР считает приговор заведомо неправосудным. По версии ведомства, литовским судьям "было достоверно известно, что события в Вильнюсе, участие в которых инкриминировалось гражданам Российской Федерации, имели место в тот период, когда Литовская ССР не была независимым государством и входила в состав СССР". В то же время военнослужащие СССР в январе 1991 года в Вильнюсе "выполняли свой служебный долг и действовали в соответствии с законодательством СССР в целях обеспечения общественного порядка", подчеркнули в СКР. Следствие приняло меры по организации международного розыска обвиняемых.