Фото ⟩ Предприниматели Ида-Вирумаа прислали на Тоомпеа гроб

По словам представителя Фонда содействия развитию предпринимательства (EAS) Дарьи Корчагиной, вся информация, которая есть в настоящее время, заключается в том, что министерство анализирует различные альтернативы и оценивает их экономическое влияние. «И, естественно, на заседании кабинета министров такие вопросы обсуждаются, это происходит по вторникам и четвергам. На данный момент известно, что правительство выделило пять миллионов евро на поддержку туристического сектора, это решение было принято в ноябре, однако дополнительные условия и форма этой меры поддержки сейчас находится в разработке. Естественно, она будет направлена на туристический сектор и на то, чтобы помощь получили предприниматели Ида-Вирумаа, однако конкретные цифры или условия сейчас невозможно назвать», - сказала Корчагина.