Компания детей вышла на тонкий лед озера: на место вызвали спасателей и полицию

Сегодня, 14 декабря, спасатели получили вызов на пляж озера Тамула, где на тонкий лед вышли около десяти детей, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
В Выру примерно десять детей довольно далеко от пляжа ушли по льду озера Тамула. Дети все-таки вернулись на берег и полиция побеседовала с ними на тему безопасности. Спасательный департамент предупреждает, что риск провалиться сквозь тонкий лед особенно велик, когда в одном месте собрано много людей.
В минувшие выходные спасателям пришлось призвать к порядку десятки людей, которые, подвергая угрозе свою жизнь, стремились выйти на тонкий лед.
Так, спасателям в Южной Эстонии пришлось с пятницы по воскресенье призывать уйти с тонкого льда до 80 человек, большинство из которых были детьми и некоторые рыбаками. Им объяснили связанную со льдом опасность.
В минувшие выходные в Ида-Вирумаа спасатели отреагировали на шесть вызовов, связанных с нахождением детей на льду на внутренних водоемах.
Недавно Спасательный департамент на своей странице в Facebook опубликовал видео, чем закончилось одно катание на казалось бы крепком льду. Спасатели призывают набраться терпения и не выходить на лед, а также не пускать туда детей и домашних животных.