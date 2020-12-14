Компания детей вышла на тонкий лед озера: на место вызвали спасателей и полицию

В Выру примерно десять детей довольно далеко от пляжа ушли по льду озера Тамула. Дети все-таки вернулись на берег и полиция побеседовала с ними на тему безопасности. Спасательный департамент предупреждает, что риск провалиться сквозь тонкий лед особенно велик, когда в одном месте собрано много людей.

В минувшие выходные спасателям пришлось призвать к порядку десятки людей, которые, подвергая угрозе свою жизнь, стремились выйти на тонкий лед.

Так, спасателям в Южной Эстонии пришлось с пятницы по воскресенье призывать уйти с тонкого льда до 80 человек, большинство из которых были детьми и некоторые рыбаками. Им объяснили связанную со льдом опасность.

В минувшие выходные в Ида-Вирумаа спасатели отреагировали на шесть вызовов, связанных с нахождением детей на льду на внутренних водоемах.