Пн, 14.12.2020
Каждая неделя промедления вызывает примерно в два раза большую волну и продлевает локдаун примерно на месяц. Таави Тийльманн
Таави Тийльманн
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Компания детей вышла на тонкий лед озера: на место вызвали спасателей и полицию
1 мин для прочтения

Компания детей вышла на тонкий лед озера: на место вызвали спасателей и полицию

Сегодня, 14 декабря, спасатели получили вызов на пляж озера Тамула, где на тонкий лед вышли около десяти детей, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

В Выру примерно десять детей довольно далеко от пляжа ушли по льду озера Тамула. Дети все-таки вернулись на берег и полиция побеседовала с ними на тему безопасности. Спасательный департамент предупреждает, что риск провалиться сквозь тонкий лед особенно велик, когда в одном месте собрано много людей.

В минувшие выходные спасателям пришлось призвать к порядку десятки людей, которые, подвергая угрозе свою жизнь, стремились выйти на тонкий лед.

Так, спасателям в Южной Эстонии пришлось с пятницы по воскресенье призывать уйти с тонкого льда до 80 человек, большинство из которых были детьми и некоторые рыбаками. Им объяснили связанную со льдом опасность.

В минувшие выходные в Ида-Вирумаа спасатели отреагировали на шесть вызовов, связанных с нахождением детей на льду на внутренних водоемах.

Недавно Спасательный департамент на своей странице в Facebook опубликовал видео, чем закончилось одно катание на казалось бы крепком льду. Спасатели призывают набраться терпения и не выходить на лед, а также не пускать туда детей и домашних животных.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back