Юри Луйк: Эстония и Великобритания едины во взглядах на исходящие со стороны России угрозы

"Соединенное королевство для Эстонии является одним из важнейших союзников, с которым у нас совершенно одинаковый взгляд на исходящие со стороны России угрозы для безопасности Европы и это подтверждают как сегодняшняя встреча, так и более 800 солдат Соединенного королевства, базирующихся круглогодично в Эстонии. Мы за этот вклад очень благодарны", - сказал Луйк в понедельник в Таллине на встрече с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом.

Луйк приветствовал решение Соединенного королевства увеличить инвестиции в оборону и выразил надежду, что примеру Эстонии и Великобритании последуют и другие государства НАТО.

Уоллес со своей стороны сказал, что решение его страны выйти из Европейского союза не уменьшает вклад Великобритании в региональную безопасность.

"В соответствии с новой оборонной стратегией Соединенного королевства можно ожидать более крупное и мощное присутствие войск Соединенного королевства как в Эстонии, так и в мире", - заявил глава военного ведомства Великобритании.

Луйк заверил своего коллегу, что Брекзит не вызывает тревоги в сфере оборонного сотрудничества и пребывание батальона Соединенного королевства тому лучшее подтверждение.

Главы военных ведомств обсудили на встрече также вопросы региональной безопасности, сотрудничества в Северной группе в рамках совместных экспедиционных войск.