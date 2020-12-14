Советник Минсоцдел: в первых числах января мы должны быть готовы к тому, что может начаться вакцинация

Разрешение на продажу вакцины Pfizer и Biontech в Европе будет получено не раньше 31 декабря, об этом заявили в Департаменте лекарственных средств. Эстония может получить первые дозы долгожданной вакцины уже в первых числах января, сообщает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".
"Одобрение лекарства согласно правилам Европейского агентства лекарственных средств снижает риски и обеспечивает максимальное качество и максимальную безопасность в использование вакцины, также в таком случае ответственность за качество и безопасность вакцины несет производитель вакцины", - отмечает руководитель эстонского представительства Европейской комиссии Кейт Каземетс.
По словам Казметса, даже несмотря на то, что первая партия вакцины не очень большая, лекарственный препарат будет отправлен всем членам Евросоюза одновременно.
"Самый ранний прогноз получения препарата - это начало января, то есть уже в первых числах января мы должны быть готовы к тому, что вакцинация может стартовать", - подчеркивает советник отдела народного здоровья Министерства социальных дел Кярт Сыбер.