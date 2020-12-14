Советник Минсоцдел: в первых числах января мы должны быть готовы к тому, что может начаться вакцинация

Разрешение на продажу вакцины Pfizer и Biontech в Европе будет получено не раньше 31 декабря, об этом заявили в Департаменте лекарственных средств. Эстония может получить первые дозы долгожданной вакцины уже в первых числах января, сообщает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".