Индрек Саар: референдум о статусе брака отбросит Эстонию обратно в СССР

«Члены "Отечества" и Центристской партии, неужели вы баллотировались в парламент Эстонии для того, чтобы у вашей партии появилась возможность провести референдум, который ваши избиратели от вас не ждут и который им не нужен, отвлекает внимание от разрешения самого страшного в истории нашей страны медицинского кризиса, раскалывает общество, унижает многих жителей нашей страны, в том числе ваших собственных знакомых и друзей?», - спросил Саар.

По его словам, навязанный EKRE референдум имеет колоссальный вес. «На чаше весов не только и так ухудшающаяся с каждым днем репутация Эстонии, не только положение наших меньшинств и сигнал всем остальным меньшинствам. Но и вопрос, каковы ценности нашего государства – кто мы. Эстония – открытая, инновационная, уважающая свободу СМИ и права человека страна, которая успешно борется с коррупцией. За последние полтора года ситуация постоянно меняется в худшую сторону, но нас продолжают убеждать в том, что речь идет всего лишь о поведении отдельных министров. Если референдум все же состоится, это будет означать, что наша страна отброшена на несколько десятилетий назад и снова стала одной из советских республик», – отметил Саар.

Лидер социал-демократов также сказал, что Эстония находится в глубоком кризисе – каждый день заражаются сотни человек, закрываются отели и заводы, рестораны и школы. «Но вопрос не только в цинизме выбора времени для проведения референдума. Этот референдум был бы ужасен в любое время и в любом месте. Коллеги из коалиции, пожалуйста, остановите это безумие и проголосуйте против референдума», – подчеркнул Индрек Саар.