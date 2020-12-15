Stockmann: продажа универмагов не повлияет на клиентов, мы продолжим работу в тех же зданиях

Финская торговая группа Stockmann в рамках плана санации решила продать здания своих универмагов в Таллинне, Хельсинки и Риге, пишет Rus.ERR.
При этом, как заверяет предприятие, после вероятной продажи для клиентов ничего не изменится, так как Stockmann намеревается содержать универмаги в тех же зданиях, выступая уже не в роли их собственника, а в роли арендатора.
"Stockmann обслуживает своих клиентов наилучшим образом. Это суть нашей стратегии. В Тампере и Турку, например, мы уже работаем в качестве арендаторов и для клиентов это не имеет значения", - сказал генеральный директор Stockmann Group Яри Латванен.
То, какую сумму испытывающая финансовые трудности компания хочет выручить от продажи зданий, ее представители пока не разглашают.
Значительных сокращений персонала план реструктуризации не предусматривает.