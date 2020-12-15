Вт, 15.12.2020
Если бы у нас была возможность принять такое решение на уровне города, мы бы обязали носить маски и на уличных мероприятиях. Михаил Кылварт
Михаил Кылварт
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  • СМИ: новым главным тренером сборной Эстонии по футболу может стать швейцарец
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СМИ: новым главным тренером сборной Эстонии по футболу может стать швейцарец

Игроки сборной Эстонии по футболу.

ФОТО: Madis Veltman

На пост главного тренера сборной Эстонии по футболу претендуют шесть кандидатов, но известно, что правление ЭФС выбрало главного фаворита, с которым начинаются предметные переговоры пишет, Rus.ERR.

Имя предполагаемого наставника не разглашается, но, по данным портала Soccernet.ee, им может стать 46-летний швейцарец Томас Хэберли, прежде работавший в клубах на своей родине. 

Объявить фамилию тренера футбольные власти обещают к концу этого года.

Контракт действующего главного тренера сборной Эстонии Карела Воолайда, под руководством которого команда не одержала ни одной победы, истекает в конце декабря. 

В следующем году  сборную Эстонии ждут матчи отборочного турнира чемпионата мира.

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