СМИ: новым главным тренером сборной Эстонии по футболу может стать швейцарец

На пост главного тренера сборной Эстонии по футболу претендуют шесть кандидатов, но известно, что правление ЭФС выбрало главного фаворита, с которым начинаются предметные переговоры пишет, Rus.ERR.
Имя предполагаемого наставника не разглашается, но, по данным портала Soccernet.ee, им может стать 46-летний швейцарец Томас Хэберли, прежде работавший в клубах на своей родине.
Объявить фамилию тренера футбольные власти обещают к концу этого года.
Контракт действующего главного тренера сборной Эстонии Карела Воолайда, под руководством которого команда не одержала ни одной победы, истекает в конце декабря.
В следующем году сборную Эстонии ждут матчи отборочного турнира чемпионата мира.