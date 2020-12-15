СМИ: новым главным тренером сборной Эстонии по футболу может стать швейцарец

Имя предполагаемого наставника не разглашается, но, по данным портала Soccernet.ee, им может стать 46-летний швейцарец Томас Хэберли, прежде работавший в клубах на своей родине.

Объявить фамилию тренера футбольные власти обещают к концу этого года.

Контракт действующего главного тренера сборной Эстонии Карела Воолайда, под руководством которого команда не одержала ни одной победы, истекает в конце декабря.