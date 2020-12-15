Негативный комментарий на портале едва не разрушил карьеру эстонского врача-психиатра

Tervisetrend - это веб-сайт, на котором можно прочитать отзывы о различных специалистах и увидеть, насколько были довольны врачами предыдущие пациенты. Люди заходят на сайт Tervisetrend, когда ищут семейного врача или специалиста и еще не знают, к кому обратиться. На веб-сайте оставлено свыше 50 000 оценок 8 000 различных врачей Эстонии. Добавить комментарий-рейтинг легко - это анонимный процесс, который занимает всего пару минут.

Доктор Раммуль - врач со стажем. Он работал заведующим наркологическим отделением психиатрической больницы Тартуского университета, был лектором в Тартуском университете и руководил психиатрической клиникой Северо-Эстонской региональной больницы. Он проработал врачом более 30 лет. Но несмотря на всю долгую и успешную карьеру, один плохой комментарий снизил доход его компании почти вдвое.



История началась, когда однажды октябрьским вечером один молодой человек обратился к доктору Раммулю с запросом через его сайт семейных медицинских консультаций. На это письмо доктор ответил в течение нескольких часов.

"Он сказал, что в разное время принимал разные лекарства, у которых были сильные побочные эффекты, и выдвинул четыре диагностических гипотезы о своей болезни, включая биполярность, и действительно, лекарства соответствовали биполярности ... От отметил, у него нет в данный момент телефона, но с ним можно связаться по электронной почте. И что он подумывает о приеме", - рассказал Раммуль.

Вот ответ Раммуля пациенту: "К сожалению, прием в нашем медицинском учреждении платный, и вероятно, он будет стоить 100 евро. Если у вас нет финансовых средств для оплаты средства связи, вам следует обратиться к своему лечащему врачу. Вы писали, что с приемом определенного лекарства дела пошли на лад. Скорее всего, найдется и решение проблемы сна и общей активности. Первоначально вам следует сосредоточиться не на диагностике, а, прежде всего, на поиске решений - позже будет время заняться диагностикой".

Доктор Раммуль не имеет договора с Больничной кассой и является одним из специалистов с платным приемом. Все цены на его услуги также доступны на его сайте.

Этим история не ограничилась, потому что ответ Рамууля увидела подруга пациента, которая затем как третье лицо вмешалась в это дело. По мнению этой подруги, ответ доктора Раммуля был неэтичным - как если бы доктор бросил нуждающегося пациента в беде.

Эта женщина якобы является хорошей знакомой молодого человека, обратившегося к Раммулю. Именно она позже написала уничижительный комментарий о Раммуле на портале Tervisetrend. И эта же женщина затем анонимно обратилась к газете Õhteleht с рассказом о Раммуле.