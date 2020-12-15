Негативный комментарий на портале едва не разрушил карьеру эстонского врача-психиатра

Эстонский сексолог-психиатр Имре Раммуль получил плохой комментарий на портале Tervisetrend: по пятибальной системе ему была поставлена пользователем оценка "1". Всего одного такого комментария хватило, чтобы в рейтинге портала доктор Раммуль опустился почти на последнюю страницу, что оказало сильное влияние на доходы его медицинской практики, рассказывает в своем очередном выпуске программа Kuuuurija.
Tervisetrend - это веб-сайт, на котором можно прочитать отзывы о различных специалистах и увидеть, насколько были довольны врачами предыдущие пациенты. Люди заходят на сайт Tervisetrend, когда ищут семейного врача или специалиста и еще не знают, к кому обратиться. На веб-сайте оставлено свыше 50 000 оценок 8 000 различных врачей Эстонии. Добавить комментарий-рейтинг легко - это анонимный процесс, который занимает всего пару минут.
Доктор Раммуль - врач со стажем. Он работал заведующим наркологическим отделением психиатрической больницы Тартуского университета, был лектором в Тартуском университете и руководил психиатрической клиникой Северо-Эстонской региональной больницы. Он проработал врачом более 30 лет. Но несмотря на всю долгую и успешную карьеру, один плохой комментарий снизил доход его компании почти вдвое.
История началась, когда однажды октябрьским вечером один молодой человек обратился к доктору Раммулю с запросом через его сайт семейных медицинских консультаций. На это письмо доктор ответил в течение нескольких часов.
"Он сказал, что в разное время принимал разные лекарства, у которых были сильные побочные эффекты, и выдвинул четыре диагностических гипотезы о своей болезни, включая биполярность, и действительно, лекарства соответствовали биполярности ... От отметил, у него нет в данный момент телефона, но с ним можно связаться по электронной почте. И что он подумывает о приеме", - рассказал Раммуль.
Вот ответ Раммуля пациенту: "К сожалению, прием в нашем медицинском учреждении платный, и вероятно, он будет стоить 100 евро. Если у вас нет финансовых средств для оплаты средства связи, вам следует обратиться к своему лечащему врачу. Вы писали, что с приемом определенного лекарства дела пошли на лад. Скорее всего, найдется и решение проблемы сна и общей активности. Первоначально вам следует сосредоточиться не на диагностике, а, прежде всего, на поиске решений - позже будет время заняться диагностикой".
Доктор Раммуль не имеет договора с Больничной кассой и является одним из специалистов с платным приемом. Все цены на его услуги также доступны на его сайте.
Этим история не ограничилась, потому что ответ Рамууля увидела подруга пациента, которая затем как третье лицо вмешалась в это дело. По мнению этой подруги, ответ доктора Раммуля был неэтичным - как если бы доктор бросил нуждающегося пациента в беде.
Эта женщина якобы является хорошей знакомой молодого человека, обратившегося к Раммулю. Именно она позже написала уничижительный комментарий о Раммуле на портале Tervisetrend. И эта же женщина затем анонимно обратилась к газете Õhteleht с рассказом о Раммуле.
В переписке с врачом женщина указала на то, что у ее друга нет средства связи лишь потому, что он недавно приехал из-за границы, где собственно и находится его лечащий врач. И именно по этой причине молодой человек и решил вообще обратиться к Раммулю.
Но и плохим комментарием на портале эта история, к сожалению, не заканчивается.
"Я написал ей, что этот комментарий - не совсем честный, будьте добры, уберите его, пожалуйста. Она сказала, что не уберет, что хочет предостеречь остальных", - поведал Имре Раммуль ведущей Kuuuurija Катрин Луст.
Через некоторое время доктору Раммулю уже пришли вопросы от журналиста газеты Õhtuleht на ту же тему.
По словам доктора Раммуля, и комментарий на Tervisetrend, и статья Õhtuleht оказали разрушительное влияние на работу всей его жизни, и одно простое нажатие кнопки в интернете на самом деле не должно так бить по карьере.
Теперь доктор при содействии прославившегося связанными с клеветой делами адвоката Роберта Сарва намерен отстаивать свои права в суде. "С одной стороны, этот комментарий оклеветал Раммуля лично, дав ему возможность заявить о личном ущербе. Но вторая часть заключается в том, что комментарий также навредил его бизнесу, и человек, разместивший этот комментарий, может получить иск о возмещении прямого ущерба, исчисляющегося тысячами евро", - подтвердил Сарв в эфире программы.
Исполнительный директор паевого товарищества Terviseportaal Кадри Таса сказала, что на портале Tervisetrend работают несколько модераторов, которые просматривают комментарии, а при необходимости даже консультируются с юристами.
На сегодня отрицательный отзыв о докторе Раммуле с портала убран, и его оценка снова превратилась в пятерку.
Адвокат Сарв, между тем, считает, что сильнее всего Раммулю навредил Õhtuleht, который мог бы со своей стороны подать хороший пример, а не идти на поводу у онлайн-троллинга.
Программа Kuuuurija приводит в сюжете и другой пример интернет-клеветы: Диана вместе с мужем уже 15 лет руководит пярнуской компанией Vecta Design, которая производит современные натяжные потолки. Однако этой весной, в самый тяжелый период коронавируса, им также в какой-то момент пришлось столкнуться с клеветой, размещенной в интернете бывшим сотрудником. В марте бывшая подчиненная Дианы, которая проработала в ее компании четыре года, написала пост в Facebook, с последствиями которого Диане все еще приходится бороться, потому что дело передано в суд.
С сентября Диана пошла изучать юриспруденцию, потому что этот весенний случай подтолкнул ее к изучению законов и своих прав.
В этой истории также примечательно то, что эта сотрудница обратилась в комиссию по трудовым спорам, но победу там одержала компания Дианы. Между тем, открытый для всех пост бывшей сотрудницы по-прежнему находится в ее Фейсбуке.
Люди должны начать думать о том, что у их действий могут быть очень тяжелые последствия, подытоживает Роберт Сарв.
Смотрите сюжет Kuuuurija на русском языке полностью.