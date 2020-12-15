Банки: в Эстонии резко выросло число присоединившихся к третьей пенсионной ступени

В настоящее время участники этой ступени могут начать снимать свои накопления без уплаты подоходного налога с 55 лет, однако все те, кто присоединится к ней после 28 декабря, смогут снимать деньги на льготных условиях лишь за пять лет до наступления пенсионного возраста. Например, в следующем году такое право будет у мужчин, достигших 59-летнего возраста, сообщает Rus.ERR.