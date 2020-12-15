Банки: в Эстонии резко выросло число присоединившихся к третьей пенсионной ступени

После вступления в силу Закона о пенсионной реформе в Эстонии резко выросло число лиц, присоединившихся к добровольной третьей ступени пенсионного страхования, подтверждают крупнейшие действующие в стране банки.
В настоящее время участники этой ступени могут начать снимать свои накопления без уплаты подоходного налога с 55 лет, однако все те, кто присоединится к ней после 28 декабря, смогут снимать деньги на льготных условиях лишь за пять лет до наступления пенсионного возраста. Например, в следующем году такое право будет у мужчин, достигших 59-летнего возраста, сообщает Rus.ERR.
По оценке банков, это правило побудило людей действовать быстро. Например, в SEB за последние два месяца к третьей ступени присоединились около 1500 человек, а в LHV число присоединившихся к третьей пенсионной ступени и вовсе выросло с начала ноября с 5000 до 11 000 человек.
Число присоединений к третьей ступени резко возросло за последние два месяца и среди клиентов Swedbank.
Третья ступень не предусматривает обязательств по ежемесячным платежам.