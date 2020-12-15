Тихановская призвала бизнес ЕС отказаться от контактов с Минском

Экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская считает, что в вопросе контактов компаний из ЕС с белорусскими властями должен действовать принцип "нулевой толерантности". Такое мнение она высказала в понедельник, 14 декабря, выступая перед членами Европарламента по видеосвязи. "Нужно препятствовать сотрудничеству европейского бизнеса с (белорусским правителем Александром. - Ред.) Лукашенко и его союзниками", - приводит ее слова агентство "Интерфакс".

"В этом вопрос должна быть нулевая толерантность", - уверена Тихановская. По ее словам, европейским дипломатам следует "продолжать оказывать поддержку жителям" Белоруссии.

Лауреаты премии Сахарова

В понедельник, 14 декабря, в рамках внеочередной встречи члены Европарламента в онлайн-формате обменялись мнениями с представителями демократической оппозиции Белоруссии, которым присудили в октябре премию имени Сахарова.

Председатель Европарламента Давид Сассоли 22 октября объявил, что этой награды удостоились экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и ее муж, блогер Сергей Тихановский, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, активистки Мария Колесникова, Вероника Цепкало и Ольга Ковалькова, председатель правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий, член стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский, политик и кандидат в президенты Белоруссии в 2010 году Николай Статкевич и основатель Telegram-канала Nexta Степан Путило. Премия присуждается за "исключительный вклад в борьбу за свободу мысли, права человека по всему земному шару".

Церемония награждения состоится 16 декабря

Официальная церемония награждения пройдет в пленарном зале Европарламента 16 декабря. После нее запланирована совместная пресс-конференция Сассоли, Тихановской и Цепкало.

Премия, названная в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова, была учреждена Европейским парламентом в 1988 году, ее присуждают людям или общественным организациям за "исключительный вклад в борьбу за свободу мысли, права человека по всему земному шару".

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