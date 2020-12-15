Фото: в Силламяэ на стоянке загорелась фура

Rus.Postimees.ee112Фото: в Силламяэ на стоянке загорелась фура 3 15 декабря 2020, 8:531 мин для прочтенияФото: в Силламяэ на стоянке загорелась фураrus.postimees.eeПожар на стоянке в Силламяэ.ФОТО: Päästeamet.Рано утром во вторник в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на стоянке в Силламяэ загорелась фура.Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 5.20. Прибывшие на место спасатели установили, что пожар начался с газовой горелки, которая использовалась для приготовления пищи.Сгоревшая фура.ФОТО: Фото читателя.В пожаре пострадал водитель фуры, которого доставили в больницу. 3 пожарсилламяэфура