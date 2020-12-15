Вт, 15.12.2020
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Криста Фишер
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  • Фото: в Силламяэ на стоянке загорелась фура
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Фото: в Силламяэ на стоянке загорелась фура

Пожар на стоянке в Силламяэ.

ФОТО: Päästeamet.

Рано утром во вторник в Центр тревоги поступило сообщение о том, что  на стоянке в Силламяэ загорелась фура.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 5.20. Прибывшие на место спасатели установили, что пожар начался с газовой горелки, которая использовалась для приготовления пищи.

Сгоревшая фура.

ФОТО: Фото читателя.

В пожаре пострадал водитель фуры, которого доставили в больницу.

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