Правительство Эстонии утвердило план вакцинации от COVID-19

«Как и все страны в мире, мы хотим быть максимально хорошо подготовлены к вакцинации, - сказал премьер-министр Юри Ратас. - Поэтому нам необходимо провести предварительную работу как в государственных учреждениях, так и в системе здравоохранения, чтобы быть готовыми к поставкам вакцин от COVID-19 и при первой возможности начать вакцинацию».

Премьер-министр отметил, что пандемия коронавируса сильно потрепала как наш народ, так и нашу экономику, поэтому успешная вакцинация является одной из предпосылок выхода из кризиса. «Однако следует помнить, что в настоящее время заражаемость растет и для успешного проведения вакцинации мы должны соблюдать все правила безопасности и работать вместе, чтобы остановить распространение вируса», - добавил Ратас.