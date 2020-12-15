Государство со спичками ищет медицинских работников

В Северо-Эстонской региональной больнице достаточно много врачей, которые занимаются ковидными пациентами. «Дополнительно ищем скорее персонал по уходу и сестринскому делу», - сказал председатель правления больницы Аргис Пеэду. По его словам, сейчас заражаются больше, чем весной, поскольку ограничения очень слабые. Персонал больницы заражается или соприкасается с больными как на работе, что и в частной жизни. Особенно велик риск у тех, кто работает в больнице, доме попечения или в центре семейных врачей.

Пеэду рассказал, что ковидный пациент нуждается в двойном персонале, поскольку работают в полном снаряжении средств индивидуальной защиты, а значит, по два часа: «Таким образом, сейчас мы можем четко сказать, что ресурс персонала находится на критическом уровне. Мы гордимся нашими работниками, поскольку нагрузка очень большая».

Касса страхования от безработицы нашла для кризисных регионов почти 500 человек

Лаури Кооль. ФОТО: Erakogu

Касса страхования от безработицы начала поиск людей, чей рабочий опыт или образование позволяют прийти на помощь в нынешней ситуации.

«Мы связались со всеми и поинтересовались, насколько они готовы, могут ли они прийти на помощь?» - сказал Postimees представитель кассы Лаури Кооль.

Всего касса нашла почти 500 человек. Большинство из них подходят для работы санитаров или в качестве вспомогательного персонала для больниц: «Мы на связи с домами попечения, больницами и получаем от них информацию о том, нужна ли и какая именно помощь». Кооль добавил, что выясняется, как лучше всего можно применить знания людей в больницах и домах попечения.

Больше всего, по оценке Кассы страхования от безработицы, помощь нужна Харьюмаа, Ида-Вирумаа и Тартумаа. Но искать врачей сложно: «Поскольку в домах попечения и больницах многие работники находятся в карантине, подходит и другая рабочая сила: помощники, санитары, уборщицы».

К концу прошлой недели касса нашла для Ида-Вирумаа около 20 человек. По состоянию на вчерашний день было уже 65 санитарок и 15 медсестер. К ним добавляются хирург, радиолог, врач по восстановительному лечению и врач общей практики. «Сегодня (вчера — ред.) в Нарвской больнице открыли третье ковидное отделение и его персонал комплектуют за счет найденных кассой санитарок», - сказал Кооль. И все же в трех региональных больницах Ида-Вирумаа: Ида-Вируской центральной больнице, Силламяэской больнице и Нарвской больнице — не хватает около 30 санитарок и 25 медсестер. Кооль надеется найти не хватающий персонал среди тех, с кем переговоры еще не завершены.