Государство со спичками ищет медицинских работников

Марина Соболева (33) отработала санитаркой пять лет. На прошлой неделе она поспешила на помощь в ковидное отделение Ида-Вируской центральной больницы, и ей настолько понравилось в этом медицинском заведении, что она хотела бы работать в нем постоянно, пишет Postimees.
В Ида-Вируской центральной больнице Соболева работает с начала декабря. Она отреагировала на объявление, которым людей с медицинским образованием звали на работу. По объявлению для работы подходили и практиканты, а также те, кто еще только получает образование. Соболева пять лет отработала санитаркой, и сейчас она учится В Таллиннской высшей школе здравоохранения.
Живущая в Кохтла-Ярве Марина просыпается каждое утро в шесть часов, чтобы в семь отправиться на работу в больницу. Прежде чем войти в ковидное отделение, ей нужно надеть защитный костюм. После этого она входит в курс дела и только потом приближается к ковидным больным.
«Я не боюсь. Санитаркой я уже работала, поэтому меня это не пугает», - ответила Соболева на вопрос, не было ли ей страшно отправляться в эпицентр коронавируса. По состоянию на вчерашний вечер в Ида-Вируской центральной больнице находились на лечение 92, а в Нарвской больнице 64 пациентов, зараженных Covid-19. В Нарве отмечено распространение вируса и внутри больницы, и туда на помощь отправлена бригада медиков из Клиники Тартуского университета.
Коронавирус в Ида-Вирумаа
- Под наблюдение Идаского регионального отдела Департамента здоровья находятся более 5900 человек, 1552 из которых заражены коронавирусом.
- Вчера в Ида-Вирумаа добавились 62 новых коронапозитивных больных.
- Показатель заболеваемости за две недели на 100 000 человек в уезде составлял вчера 1073,9.
- В Ида-Вируской центральной больнице 92, а в Нарвской больнице 64 зараженных коронавирусом.
- Выявлены три очага заражения в учреждениях опеки: в одном из них заражены 113, во втором — 37 и в третьем — 14 человек.
Смерти от коронавируса не пугают
По словам Соболевой, работать в ковидном отделении не очень тяжело. Она считает, что сложность и простота зависят, прежде всего, от того, умеет ли человек пользоваться средствами индивидуальной защиты: «Если ты не знаешь, как снять и надеть защитный костюм, то, конечно, очень тяжело». И очень скромное замечание: «В ковидных отделениях больниц полдня уходит на смену средств индивидуальной защиты».
При этом ей очень жаль, что коронавирус сравнивают с гриппом, что, по ее словам, чаще всего делают коронаотрицатели: «Между ковидными и обычными больными очень большая разница». Она добавила, что если человек очень тяжело заболел Covid-19, то это видно невооруженным взглядом: организм не может справляться с таким жестким вирусом.
Тяжелое течение болезни означает проблемы с дыханием и то, что больному требуется ИВЛ. Также у пациента очень высокая температура, что в свою очередь означает, что он не может есть: «Они только пьют». По словам Соболевой, при тяжелом течении человек не может себя даже коснуться, не говоря о том, чтобы двигаться.
Марина говорит, что сложно ответить на вопрос, умирают ли люди скорее от одиночества или от коронавируса, поскольку заболевание неизбежно тянет за собой полную изоляцию: «Ты один в больнице. Рядом нет никаких родственников. Они не могут находиться рядом с тобой, именно поэтому люди чувствуют себя очень одинокими».
По состоянию на вчера в Эстонии умерли 154 человека, зараженных коронавирусом. Отработав пять лет санитаркой, Соболева перестала бояться смерти: «Я, может быть, уже на практике подготовлена к смертям».
Почему она хотела бы и дальше работать в Ида-Вирумаа? Потому что ей просто нравится Ида-Вируская центральная больница — это медицинское учреждение притягивает: «Мне кажется, что медицинской сестрой трудно стать — сложные вступительные экзамены, сложно учиться и большой конкурс». Этим она объясняет, почему людей не заманить учиться на медсестер или санитарок.
Еще до начала учебы Соболева знала, что хочет работать санитаркой. Она хочет помогать людям: «И теперь этот год показал, что наша специализация очень нужна».
Работников не хватает по всему миру
Из-за коронавируса медицинские работники сейчас в особой цене, их не хватает по всему миру. Медицинский руководитель чрезвычайной ситуации Департамента здоровья Урмас Суле сказал Postimees, что дефицит медицинских работников ощущается по всему миру.
«И до коронавируса ощущалась нехватка работников. Но в медицинской чрезвычайной ситуации дефицит только обострился», - объяснил Суле.
В Эстонии врачи перерабатывают, пожилые люди остаются на работе и после наступления пенсионного возраста. В Финляндии ситуация иная.
Многие врачи, медсестры и санитарки работают в нескольких больницах. Само по себе это, по словам Суле, неплохо, поскольку там можно получить разный опыт из разных мест. Проблема скорее в том, что медикам часто приходится работать больше, чем в двух местах: «Мы видим и чувствуем кризис. Но не остается ничего другого, как использовать людей разумно и толково». Он добавил, что нужно понять и то, что медики точно так же болеют, и их иногда приходится менять.
«Чего мы пытаемся добиться? Чтобы и находящиеся на учебе люди могли внести реальный вклад в борьбу с эпидемией, - объяснил Суле, почему на помощь в кризисные регионы отправляют врачей-резидентов. - Это — дипломированные врачи, которые учатся по специальности. Это означает, что они — самый заслуживающий благодарности ресурс для предприятий, где нужно найти решение возникшему кризису».
Суле выразил надежду на то, что решение окажется долгоиграющим. Но сначала добровольцев отправляют в Ида-Вирускую центральную больницу и Нарвскую больницу. Только потом в другие учреждения — туда, где действительно нужна помощь: «Здравоохранение не единственное место, где нужны рабочие руки. И учреждения опеки нуждаются в людях». По его словам, есть несколько идей, как исправить ситуацию.
По словам руководителя команды кризисного управления Клиники Тартуского университета, профессора Йоэля Старкопфа, сейчас больше всего не хватает медсестер и санитарок: «Кроме планового лечения, перед клиникой поставлена задача оказания медицинской услуги высшего этапа лечения, в том числе обеспечение неотложной помощи». Старкопф подчеркнул, что эта работа должны сохраниться и в кризисных ситуациях: «Несмотря на то, что ковидные больные в Эстонии лечатся в оговоренных больницах, вся система здравоохранения должна напрячься, и часто работать выше собственных пределов».
В Северо-Эстонской региональной больнице достаточно много врачей, которые занимаются ковидными пациентами. «Дополнительно ищем скорее персонал по уходу и сестринскому делу», - сказал председатель правления больницы Аргис Пеэду. По его словам, сейчас заражаются больше, чем весной, поскольку ограничения очень слабые. Персонал больницы заражается или соприкасается с больными как на работе, что и в частной жизни. Особенно велик риск у тех, кто работает в больнице, доме попечения или в центре семейных врачей.
Пеэду рассказал, что ковидный пациент нуждается в двойном персонале, поскольку работают в полном снаряжении средств индивидуальной защиты, а значит, по два часа: «Таким образом, сейчас мы можем четко сказать, что ресурс персонала находится на критическом уровне. Мы гордимся нашими работниками, поскольку нагрузка очень большая».
Касса страхования от безработицы нашла для кризисных регионов почти 500 человек
Касса страхования от безработицы начала поиск людей, чей рабочий опыт или образование позволяют прийти на помощь в нынешней ситуации.
«Мы связались со всеми и поинтересовались, насколько они готовы, могут ли они прийти на помощь?» - сказал Postimees представитель кассы Лаури Кооль.
Всего касса нашла почти 500 человек. Большинство из них подходят для работы санитаров или в качестве вспомогательного персонала для больниц: «Мы на связи с домами попечения, больницами и получаем от них информацию о том, нужна ли и какая именно помощь». Кооль добавил, что выясняется, как лучше всего можно применить знания людей в больницах и домах попечения.
Больше всего, по оценке Кассы страхования от безработицы, помощь нужна Харьюмаа, Ида-Вирумаа и Тартумаа. Но искать врачей сложно: «Поскольку в домах попечения и больницах многие работники находятся в карантине, подходит и другая рабочая сила: помощники, санитары, уборщицы».
К концу прошлой недели касса нашла для Ида-Вирумаа около 20 человек. По состоянию на вчерашний день было уже 65 санитарок и 15 медсестер. К ним добавляются хирург, радиолог, врач по восстановительному лечению и врач общей практики. «Сегодня (вчера — ред.) в Нарвской больнице открыли третье ковидное отделение и его персонал комплектуют за счет найденных кассой санитарок», - сказал Кооль. И все же в трех региональных больницах Ида-Вирумаа: Ида-Вируской центральной больнице, Силламяэской больнице и Нарвской больнице — не хватает около 30 санитарок и 25 медсестер. Кооль надеется найти не хватающий персонал среди тех, с кем переговоры еще не завершены.