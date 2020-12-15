Чиновник-информатор: вероятность январской вакцинации очень мала

Редакции программы Kuuuurija удалось связаться с одним очень высокопоставленным чиновником, работающим в сфере здравоохранения, который утверждает, что у Эстонского государства нет никакого плана вакцинации от коронавируса, а высшие должностные лица Министерства социальных дел уже долгое время открыто пускают нам пыль в глаза.
Высокопоставленный чиновник на условиях полной анонимности рассказала ведущей Катрин Луст о вещах, покрытых печатью секретности. Анонимный информатор характеризует себя как лицо, связанное с Департаментом здоровья и очень хорошо знающее, что происходит в секторе здравоохранения.
По словам информатора, эстонское государство находится в настоящее время на грани катастрофы, и неорганизованность верхушки Министерства социальных дел может привести к тому, что в январе вакцина просто осядет в подвале Департамента здоровья и ее будет невозможно раздать группам риска.
По словам чиновника, дела в системе здравоохранения пошли наперекосяк еще прошлой зимой, когда стало известно, что по миру распространяется опасный вирус.
Предположительно, высшие должностные лица Министерства социальных дел, такие как канцлер Марика Приске и вице-канцлер Марис Йессе, используют главу Департамента здоровья в качестве танкиста. Например, все неудачи весны были переложены на тогдашнюю главу Департамента Мерике Юрило, хотя на самом деле неудачные решения принимали сами высокопоставленные чиновники Министерства социальных дел.
План вакцинации от коронавируса не демонстрируется общественности и якобы объявлен секретным, однако, по словам информатора, плана как такового нет.
В отличие от Эстонии, например, Германия и Финляндия уже опубликовали свои планы вакцинации. "Летом план вакцинации не составлялся. Иначе мы не были бы там, где находимся сегодня", - говорит информатор.
Вакцина от коронавируса компании Pfizer, которая, как сообщается, прибудет в Эстонию в январе, хранится и транспортируется при температуре -75 градусов и в специальных холодильниках. В мире практически нет других лекарств, требующих такого холода для транспортировки.
"Если взять эту вакцину и разморозить ее, это также означает, что вакцинируемых необходимо будет организовать логистически. На сегодня нет плана, как обеспечить эту логистику, и нет плана, кто будет проводить вакцинацию, где и когда".
"Для вакцинации нужны люди, необходимы инструменты - это шприцы, средства индивидуальной защиты, вакцина, холодильники, необходимые для хранения вакцины, грузовики для перевозки вакцины из одного места в другое. То есть выполнение одной инъекции равносильно очень большой логистической операции. Насколько мне известно, таких холодильников в настоящее время в наличии нет", - продолжает информатор.
Если вспомнить весенний кризис, когда в мире закончились маски и другие средства защиты, то же самое, вероятно, произойдет с холодильниками, шприцами и всем остальным, что нужно для вакцинации, считает чиновник.
Предположительно, в Эстонии в группу риска коронавируса входят около 300 000 человек которые получили разрешение вакцинироваться первыми - уже в январе. Как их будут доставлять в места вакцинации?
"Я не видела такого плана, и, насколько мне известно, его еще не существует. Мы должны понимать, что закупка вакцины по договору - это одно, но отдельный и очень специфический вопрос касается донесения вакцины до людей", - отвечает собеседница ведущей Kuuuurija.
Ярким примером царящей в стране неопределенности является то, что лишь 19 ноября была создана рабочая группа для работы над планом вакцинации.
"Вероятность того, что в январе удастся кого-то вакцинировать, исчезающе мала", - озвучивает свое мнение информатор.
Есть, к сожалению, и другие сложности связанные с вакциной: дело в том, что вакцины не выпускаются в разовых дозах - в одной ампуле пять доз, и семейный врач или медицинский работник который делает вакцинацию, должен отмерять именно эти дозы. "Если здесь ошибиться, человеку введут по сути бесполезную жидкость, потому что вакцина больше не будет действовать. Поэтому здесь очень важно, чтобы этот холодный контур хранился точно так, как задумано производителем. И на сегодня с этим явно проблемы. И потом, вероятно, есть и такие семейные врачи, у которых нет оборудования чтобы все это делать", - объясняет информатор.
Стоит отметить, что вакцина от коронавируса состоит из двух частей, и для каждого укола нужен свой шприц. "Эти шприцы нужно закупать, их сейчас нет. И если пандемия охватывает весь мир, их будет больше не купить, и это очень суровая реальность". В итоге в январе мы рискуем оказаться в ситуации, когда вакцина будет, но с ней ничего нельзя будет поделать из-за отсутствия шприцев.
По словам высокопоставленного представителя сферы здравоохранения Эстонии, нынешняя ситуация с вакцинацией против коронавируса - очень плохая, и самое печальное то, что наш народ держат в полном неведении.
"В самом худшем случае, если мы действительно не сможем организовать вакцинацию вовремя, наше общество по-прежнему будет подвергаться всевозможным ограничениям. Наша система здравоохранения будет вынуждена работать в очень тяжелых условиях. Плановое лечение будет нарушено. Жизнь в стране будет нарушена. Работа системы образования будет нарушена", - перечисляет она.
Чиновник-информатор говорит также, что пока сегодняшнее высшее руководство Министерства социальных дел находится за у руля, сюрпризов может быть еще много.
Катрин Луст отправила в Министерство социальных дел письмо, в котором попросила объяснить эстонскому народу план вакцинации от коронавируса в нашей стране. Выяснилось, что у министра социальных дел Танеля Кийка якобы есть свой план, который он намерен представить его на заседании правительства. В то же время министр Кийк подтвердил ERR в пятницу, что раскрытие плана вакцинации будет стоять под вопросом и на следующей неделе, и причиной этого является то, что у правительства слишком много работы.