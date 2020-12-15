Чиновник-информатор: вероятность январской вакцинации очень мала

Ярким примером царящей в стране неопределенности является то, что лишь 19 ноября была создана рабочая группа для работы над планом вакцинации.

"Вероятность того, что в январе удастся кого-то вакцинировать, исчезающе мала", - озвучивает свое мнение информатор.

Есть, к сожалению, и другие сложности связанные с вакциной: дело в том, что вакцины не выпускаются в разовых дозах - в одной ампуле пять доз, и семейный врач или медицинский работник который делает вакцинацию, должен отмерять именно эти дозы. "Если здесь ошибиться, человеку введут по сути бесполезную жидкость, потому что вакцина больше не будет действовать. Поэтому здесь очень важно, чтобы этот холодный контур хранился точно так, как задумано производителем. И на сегодня с этим явно проблемы. И потом, вероятно, есть и такие семейные врачи, у которых нет оборудования чтобы все это делать", - объясняет информатор.

Стоит отметить, что вакцина от коронавируса состоит из двух частей, и для каждого укола нужен свой шприц. "Эти шприцы нужно закупать, их сейчас нет. И если пандемия охватывает весь мир, их будет больше не купить, и это очень суровая реальность". В итоге в январе мы рискуем оказаться в ситуации, когда вакцина будет, но с ней ничего нельзя будет поделать из-за отсутствия шприцев.

По словам высокопоставленного представителя сферы здравоохранения Эстонии, нынешняя ситуация с вакцинацией против коронавируса - очень плохая, и самое печальное то, что наш народ держат в полном неведении.

"В самом худшем случае, если мы действительно не сможем организовать вакцинацию вовремя, наше общество по-прежнему будет подвергаться всевозможным ограничениям. Наша система здравоохранения будет вынуждена работать в очень тяжелых условиях. Плановое лечение будет нарушено. Жизнь в стране будет нарушена. Работа системы образования будет нарушена", - перечисляет она.

Чиновник-информатор говорит также, что пока сегодняшнее высшее руководство Министерства социальных дел находится за у руля, сюрпризов может быть еще много.