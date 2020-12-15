С нового года в Эстонии ужесточатся меры в отношении должников по алиментам

По состоянию на прошлый год в Регистре дорожного движения находилось 1800 автомобилей, запрещенных судебным приставом, что означает, что автомобилем нельзя пользоваться. С нового года судебные приставы смогут добавить к отметке о запрете пункт о том, что транспортное средство необходимо передать судебному приставу, и эта отметка будет проверяться полицией в ходе исполнения ими своих обязанностей.

Например, если полиция останавливает транспортное средство во время планового осмотра и обнаруживает в Регистре дорожного движения отметки, указывающие, что это должник по алиментам и транспортное средство должно быть передано судебному приставу, полиция имеет право заказать буксировку и доставить транспортное средство на согласованную парковку, откуда ее сможет получить судебный пристав.

По словам юриста юридической фирмы LMP Греты Кирсимаа, новая мера может больше подействовать на тех должников по содержанию, которые скрывают свои доходы. «Эта мера касается, в частности, тех, кто сознательно пытается скрыть свое имущество, заявляя, что автомобиль был утерян, украден или давно продан. Также в случае подобных лиц не всегда помогает осмотр домовладения должника судебным приставом, так как зачастую транспортное средство намеренно не припарковано возле его дома. Таким образом, поправка к закону – это новая возможность обеспечить детям содержание», - добавила Кирсимаа.

Помимо конфискации транспортного средства, суд может аннулировать паспорт должника по содержанию и тем самым воспрепятствовать поездке. С нового года также будет введена мера, с помощью которой кредиторы, а также, например, казино могут отказать в выплате наличных денег должникам по содержанию с задолженностью от 5000 евро.

В прошлом году около 9 200 родителей не выплачивали алименты своему ребенку даже после решения суда, и судебные приставы требуют от них алименты, используя различные правовые меры.