Эксперт объясняет ⟩ Учитываются ли на выборах правления квартирного товарищества голоса «против»?

Как учитываются голоса на собрании квартирного товарищества, объясняет руководитель юридического отдела Эстонского союза квартирных товариществ Урмас Марди, передает Kodustiil.
Юрист объединил два вопроса, поступившие от разных КТ. В первом случае кандидат в члены правления получил всего два голоса из двенадцати: свой и своего родственника. Остальные десять собственников квартир проголосовали против него. «Во втором примере кандидат в члены правления получил один голос. Он проголосовал за себя, остальные члены не голосовали, потому что не хотели видеть его членом правления своего товарищества», - рассказывает Марди.
Он добавляет, что в обоих примерах в качестве кандидата выступал собственник квартиры, который, согласно закону, имеет право голоса на общем собрании.
«Процесс выборов членов правления регулирует статья 22 пункт 11 Закона о некоммерческих объединениях: кандидат, получивший на общем собрании больше голосов, чем другие, считается избранным, если в уставе не установлено более высокое требование к голосованию. В случае равного распределения голосов кандидаты тянут жребий, если уставом не предусмотрено иное», - говорит Марди.
Таким образом, исходя из вышеизложенного, в члены правления квартирного товарищества выбирается кандидат, набравший наибольшее количество голосов, а голоса «против» нет смысла подсчитывать, так как они не имеют юридического статуса.
Чтобы человек, который фактически не пользуется поддержкой большинства собственников квартир, не стал членом правления квартирного товарищества, Марди предлагает три варианта: «Во-первых, уставом может быть предусмотрено минимальное количество голосов. Например, для избрания кандидат должен получить не менее пяти голосов».
Также, в зависимости от ситуации, может быть принято решение об избрании меньшего или большего числа членов правления. Если в уставе предусматривается от одного до пяти членов правления, собрание решает, что должны быть избраны три члена, а не один. По словам Марди, также может быть принято решение о выдвижении большего числа кандидатов.
«Однако главным аргументом и общим правилом при принятии важных решений в квартирном товариществе является известный принцип - решение общего собрания считается принятым, если за него проголосовало большинство участников собрания», - сказал Марди.