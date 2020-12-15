Эксперт объясняет ⟩ Учитываются ли на выборах правления квартирного товарищества голоса «против»?

Юрист объединил два вопроса, поступившие от разных КТ. В первом случае кандидат в члены правления получил всего два голоса из двенадцати: свой и своего родственника. Остальные десять собственников квартир проголосовали против него. «Во втором примере кандидат в члены правления получил один голос. Он проголосовал за себя, остальные члены не голосовали, потому что не хотели видеть его членом правления своего товарищества», - рассказывает Марди.

Он добавляет, что в обоих примерах в качестве кандидата выступал собственник квартиры, который, согласно закону, имеет право голоса на общем собрании.

Возникает вопрос: действительно ли возможно стать членом правления, даже если большинство собственников квартир против?

«Процесс выборов членов правления регулирует статья 22 пункт 11 Закона о некоммерческих объединениях: кандидат, получивший на общем собрании больше голосов, чем другие, считается избранным, если в уставе не установлено более высокое требование к голосованию. В случае равного распределения голосов кандидаты тянут жребий, если уставом не предусмотрено иное», - говорит Марди.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, в члены правления квартирного товарищества выбирается кандидат, набравший наибольшее количество голосов, а голоса «против» нет смысла подсчитывать, так как они не имеют юридического статуса.

«Нет смысла подсчитывать голоса «против» - по закону учитываются только голоса, отданные за кандидата», - объясняет Урмас Марди.

Чтобы человек, который фактически не пользуется поддержкой большинства собственников квартир, не стал членом правления квартирного товарищества, Марди предлагает три варианта: «Во-первых, уставом может быть предусмотрено минимальное количество голосов. Например, для избрания кандидат должен получить не менее пяти голосов».

Также, в зависимости от ситуации, может быть принято решение об избрании меньшего или большего числа членов правления. Если в уставе предусматривается от одного до пяти членов правления, собрание решает, что должны быть избраны три члена, а не один. По словам Марди, также может быть принято решение о выдвижении большего числа кандидатов.