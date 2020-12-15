Вт, 15.12.2020
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Михаил Кылварт
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  • Пятиквартирный исторический дом в восьми километрах от Таллинна хочет начать новую жизнь
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Инвесторам посвящается ⟩ Пятиквартирный исторический дом в восьми километрах от Таллинна хочет начать новую жизнь

Пятиквартирный дом в волости Харку.

ФОТО: City24

В волости Харку недорого продается исторический каменный дом, который можно превратить в многоквартирный или в рядный, предлагает Kodustiil.

Пятиквартирному каменному дому требуется новый хозяин, который готов вложить в него свое время и деньги. Отличный инвестиционный проект новый собственник получит за 170 000 евро.

Пятиквартирный дом в волости Харку.

ФОТО: City24

Площади квартир распределены следующим образом:

  • 62,3 м2
  • 51,2 м2
  • 67,1 м2
  • 39,1 м2
  • 17,2 м2

* Квартиры можно купить и по отдельности.

Земельный участок достаточно велик, чтобы преобразовать дом в рядный с отдельными боксами, а также перестроить в просторный дом для одной семьи, но с несколькими входами. Также есть возможность построить второй этаж.

Пятиквартирный дом в волости Харку.

ФОТО: City24

С интересным предложением можно ознакомиться на странице портала недвижимости City24.

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