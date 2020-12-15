Инвесторам посвящается ⟩ Пятиквартирный исторический дом в восьми километрах от Таллинна хочет начать новую жизнь

Пятиквартирному каменному дому требуется новый хозяин, который готов вложить в него свое время и деньги. Отличный инвестиционный проект новый собственник получит за 170 000 евро.

Пятиквартирный дом в волости Харку. ФОТО: City24

Площади квартир распределены следующим образом: 62,3 м2

51,2 м2

67,1 м2

39,1 м2

17,2 м2 * Квартиры можно купить и по отдельности.

Земельный участок достаточно велик, чтобы преобразовать дом в рядный с отдельными боксами, а также перестроить в просторный дом для одной семьи, но с несколькими входами. Также есть возможность построить второй этаж.

Пятиквартирный дом в волости Харку. ФОТО: City24