Инвесторам посвящается ⟩ Пятиквартирный исторический дом в восьми километрах от Таллинна хочет начать новую жизнь

В волости Харку недорого продается исторический каменный дом, который можно превратить в многоквартирный или в рядный, предлагает Kodustiil.
Пятиквартирному каменному дому требуется новый хозяин, который готов вложить в него свое время и деньги. Отличный инвестиционный проект новый собственник получит за 170 000 евро.
Площади квартир распределены следующим образом:
- 62,3 м2
- 51,2 м2
- 67,1 м2
- 39,1 м2
- 17,2 м2
* Квартиры можно купить и по отдельности.
Земельный участок достаточно велик, чтобы преобразовать дом в рядный с отдельными боксами, а также перестроить в просторный дом для одной семьи, но с несколькими входами. Также есть возможность построить второй этаж.
С интересным предложением можно ознакомиться на странице портала недвижимости City24.