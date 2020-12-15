Предупредите детей! Выход на лед на внутренних водоемах страны со вторника запрещен

По всей Эстонии со вторника действует запрет на выход на лед на внутренних водоемах. Цель запрета – сохранить человеческие жизни и предотвратить несчастья на воде.

«Минусовые температуры первых недель образовали на водоемах первый лед и привлекли много любопытствующих – как детей, так и взрослых. И если к концу прошлой недели минусовые температуры способствовали тому, что водоемы местами промерзли до десяти сантиметрового льда, то на этой неделе ожидаются плюсовые температуры. Это означает, что лед может подтаять, и выход на него станет опасным», - объяснил эксперт отдела превентивной работы спасательного департамента Микко Виркала.

«Люди не желают осознавать риск, которым сопровождается выход на лед. Зачастую в опасные ситуации попадают как дети, так и взрослые, детей привлекает любопытство, взрослых искушает рыбалка», - добавил Виркала и призвал взрослых следить за детьми и объяснить им опасности выхода на лед. Температура воды подо льдом всего на пару градусов выше нуля, при таких условиях взрослый теряет сознание через десять минут, дети – еще раньше.

По словам эксперта, безопасность начинается с каждого из нас, и основа ее – осторожность. В отношении людей, нарушивших запрет и вышедших на лед, могут начать производство о проступке.