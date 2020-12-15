Новый начальник нарвской полиции: для многих людей самым небезопасным местом является собственный дом

- Ощущение безопасности складывается из многих факторов, общественного порядка, ситуации с преступлениями против имущества, дорожным движением и так далее. Но общее число правонарушений в нашем регионе в пересчете на количество населения на самом деле выше по сравнению с другими регионами, и конечно же это вызывает беспокойство. Город сам по себе компактный и практически каждое нарушение как на ладони.

Но на улицах физически становится безопаснее с каждым годом. Tут немаловажное значение имеет и освещение, и расположение городской мебели, отсутствие темных углов, где можно было бы скрыться, например, употреблять алкоголь или наркотики. И городская среда в Нарве с каждым годом все лучше, и этим уменьшается и число преступлений. То, сколько совершается каких-то правонарушений, зависит и от того, насколько хорошо занято свободное время нашей молодежи.

К сожалению, для многих людей самым небезопасным местом является собственный дом, где человек, наоборот, должен себя чувствовать наиболее защищенным. Преступлений, связанных именно с насилием в близких отношениях, в этом году в Нарвском отделении полиции зарегистрировано столько же, сколько и за 2019 год, а инфосообщений принято на 20% больше. Каждое сообщение не означает автоматически преступление или начало уголовного делопроизводства, это может быть и словесная ссора, но то, что полиции сообщают об этом - положительно. Когда есть информация, тогда можно вмешаться до того, как произойдет еще что-то серьезное, и помочь.

Во многих конфликтах ключевую роль играет чрезмерное злоупотребление алкоголя, это не специфическая наша местная проблема, это проблема всей Эстонии, если бы люди пили меньше, на самом деле конфликтов как в семье, так и в общественных местах было бы меньше. Здесь все зависит от каждого человека. И если кто-то не справляется сам, следует попросить помощи, а не смотреть, как из-за этой проблемы рушится ваша жизнь, семья.

- Сейчас правительство снова вынуждено вводить различные ограничения, чтобы помешать распространению коронавируса. Какова роль полиции в этом? И возможны ли штрафы людям без масок?

- Полиция, как и другие государственные учреждения, местные самоуправления, оказывает помощь Департаменту здоровья, а в нашем регионе ситуация стоит острее, чем в другим местах Эстонии. Мы хотим, чтобы люди больше заботились о себе и окружающих и серьезнее воспринимали необходимость ограничений, например, соблюдения дистанции и ношения маски. И видим, что ситуация улучшается, например, недели три назад при проверке полицией ношения масок в торговых центров без маски была, примерно, треть посетителей, полицейские выдали несколько тысяч масок. На прошлой неделе в Нарве, навскидку, в торговых центрах без маски примерно один из десяти, то есть картина постоянно улучшается. Отказы от масок единичные, людей мы не штрафуем, а разговариваем, объясняем, почему маска нужна. Но в случаях, когда кто-то намеренно нарушает ограничения, пытается проводить вечеринки с алкоголем, собираться группами, мы будем действовать резолютно.

Сохранить здоровье и жизнь людей – наша общая цель, все люди хотят, чтобы их близкие не заболели, чтобы мы все вернулись скорее к нормальному ритму жизни, чтобы дети ходили в школу, на тренировку, чтобы родители не потеряли работу, и для этих целей прилагать усилия мы должны все вместе. Наш девиз "Создаем безопасность вместе" не пустые слова, общая безопасность в сумме зависит от поступков каждого из нас.