Новый начальник нарвской полиции: для многих людей самым небезопасным местом является собственный дом

С 17 ноября сменился руководитель Нарвского отделения полиции, которое обслуживает Нарву, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ. Новым начальником стал подполковник полиции Индрек Пюви, который до этого почти семь лет руководил бюро погранохраны Идаской префектуры. О своих планах во главе полиции он рассказывает в интервью Rus.Postimees.
- Расскажите, пожалуйста, о себе - где вы родились, учились, работали?
- Я родом из Вырумаа. В 1994 году после окончания техникума в Выру меня призвали в армию, и я служил в погранохране. После окончания срочной службы я закончил профессиональные курсы пограничников, остался на службе в погранохране и до сих пор в этой сфере и работал. За это время я также закончил Высшую армейскую школу в Финляндии, получил прикладное высшее образование в Академии внутренней защиты и степень магистра в Таллиннском университете. В Департаменте погранохраны, а затем в Департаменте полиции и погранохраны я работал на разных должностях - был на штабной работе, обучал коллег, занимался группами быстрого реагирования. Вот в патруле никогда не приходилось работать. Последние шесть лет являлся руководителем бюро пограничной охраны Идаской префектуры.
- Хотя департаменты погранохраны и полиции объединились уже лет 10 назад, это ваша первая чисто “полицейская” должность. Для вас это смена деятельности, или работа полицейских и пограничников сейчас похожи?
- Я бы не сказал, что это моя первая "чисто полицейская" работа. В бюро погранохраны было очень много тем, которые связаны с охраной правопорядка – мы занимались и общественным порядком, и надзором за дорожным движением, и охраной границы. То есть задачи были похожие на теми, которые стоят перед руководителем Нарвского отделения полиции. Профиль у нас один, и в итоге мы все занимаемся одной работой, но кто-то больше занимается охраной границы, а кто-то больше обеспечением общественного порядка. Сейчас будущие полицейские и пограничники учатся в Академии внутренней защиты по одной программе.
Также я за то, чтобы среди руководителей происходила ротация. Когда ты на одной должности проработал пять лет, то можно начинать думать о смене места работы внутри организации. Поэтому, когда открылась возможность представить свою кандидатуру на должность руководителя Нарвского отделения полиции, я принял участие в конкурсе. Сам последние годы живу сам недалеко от Нарвы и мне небезразлично, что здесь происходит, и я хочу работать на благо нашего региона.
- Нарва - пограничный город (по крайней мере, был им до марта этого года). Как это влияет на работу полиции в городе?
- Нарва - все-таки пограничный город, и знания в вопросах пограничной охраны здесь пригодятся, так как и полицейские патрули, и только пограничные патрули в своей работе, так сказать, смотрят в сторону внешней границы и занимаются погранохраной.
Нарва – это ворота Европейского Союза и первый "фильтр". И в обычной ситуации в городе очень много иностранцев, проезжающих через город, которых проверяют не только на границе, но и внутри страны в рамках компенсационных мер. Хотя сейчас картина, конечно же, совершенно другая. Mы все надеемся, что ситуация и наша жизнь вернется к нормальной как можно скорее. В этом вопросе важно отношение и поведение, то есть ношение маски, соблюдение дистанции, уменьшение числа непосредственных контактов каждого жителя Нарвы.
- Я видел объявления о поиске сотрудников в Нарвское отделение полиции. Людей по-прежнему не хватает? В чем причина этого?
- По всей Эстонии между определенными госучреждения имеется конкуренция за потенциальных сотрудников, это не только проблема Ида-Вирумаа. Заполняемость рабочих мест зависит в том числе и от того, сколько человек может обучить Академия внутренней защиты. Но поступить на работу в Департамент полиции и погранохраны можно и на базе неполицейского высшего образования, пройдя специальные курсы при академии. Но и этих учебных мест меньше, чем желающих, и на эти места сейчас очередь, несмотря на то, что департамент уже второй год подряд финансирует создание дополнительных учебных мест, ведь мы заинтересованы в новых коллегах. На данный момент у нас идет два активных конкурса - на патрульного полицейского и на следователя.
Смена персонала – это естественное явление, кто-то переходит на другое место работы, кто-то выходит на пенсию. Поэтому все больше мы стараемся искать новых людей на работу с перспективой, то есть когда мы знаем, что через год, например, какое-то место освободится, ищем заранее либо из академии, либо ищем подходящих людей из других сфер, так как и на процесс обучения нового человека уходит много времени. Также надо учитывать, что требования к полицейским достаточно высокие, что также сужает круг потенциальных кандидатов. Положительно то, что нарвская молодежь хорошо знает эстонский язык, многие дети и подростки из русскоязычных семей учатся в школе на эстонском языке. Но проблема с молодежью в Нарве такая же, как в других местах – если молодежь уезжает, например, на учебу в Таллинне или Тарту, то многие там и остаются.
Кроме молодежи в рядах полицейских я бы очень хотел видеть местных людей и в среди помощников полицейских. Помощником полицейского может стать гражданин Эстонии с основным образованием и уровнем языка В2, и мы ждем не только молодежь, но и всех активных жителей.
- Поможет ли учебный центр Академии МВД, который в этом году появился в Нарве?
- Во-первых, людям, не живущим в Нарве и приезжающим на учебу или на практику из других мест мы наконец-то можем предложить хорошие современные условия проживаниям, так как до этого ситуация была плачевная. А сотрудники Нарвского отделения полиции получили современные условия для спорта и тренировок. Например, два часа в неделю за счет рабочего времени сотрудники полиции имеют право заниматься спортом, плавать, что важно для поддержания хорошей физической формы. И в этом центре лучшие в Эстонии условия для тренировок по стрельбе.
- Как вы оцениваете уровень безопасности и порядка в Нарве, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ? Это безопасные города по сравнению с другими городами Эстонии? И какая преступность, какие нарушения вызывают наибольшую озабоченность нового начальника полиции?
- Ощущение безопасности складывается из многих факторов, общественного порядка, ситуации с преступлениями против имущества, дорожным движением и так далее. Но общее число правонарушений в нашем регионе в пересчете на количество населения на самом деле выше по сравнению с другими регионами, и конечно же это вызывает беспокойство. Город сам по себе компактный и практически каждое нарушение как на ладони.
Но на улицах физически становится безопаснее с каждым годом. Tут немаловажное значение имеет и освещение, и расположение городской мебели, отсутствие темных углов, где можно было бы скрыться, например, употреблять алкоголь или наркотики. И городская среда в Нарве с каждым годом все лучше, и этим уменьшается и число преступлений. То, сколько совершается каких-то правонарушений, зависит и от того, насколько хорошо занято свободное время нашей молодежи.
К сожалению, для многих людей самым небезопасным местом является собственный дом, где человек, наоборот, должен себя чувствовать наиболее защищенным. Преступлений, связанных именно с насилием в близких отношениях, в этом году в Нарвском отделении полиции зарегистрировано столько же, сколько и за 2019 год, а инфосообщений принято на 20% больше. Каждое сообщение не означает автоматически преступление или начало уголовного делопроизводства, это может быть и словесная ссора, но то, что полиции сообщают об этом - положительно. Когда есть информация, тогда можно вмешаться до того, как произойдет еще что-то серьезное, и помочь.
Во многих конфликтах ключевую роль играет чрезмерное злоупотребление алкоголя, это не специфическая наша местная проблема, это проблема всей Эстонии, если бы люди пили меньше, на самом деле конфликтов как в семье, так и в общественных местах было бы меньше. Здесь все зависит от каждого человека. И если кто-то не справляется сам, следует попросить помощи, а не смотреть, как из-за этой проблемы рушится ваша жизнь, семья.
- Сейчас правительство снова вынуждено вводить различные ограничения, чтобы помешать распространению коронавируса. Какова роль полиции в этом? И возможны ли штрафы людям без масок?
- Полиция, как и другие государственные учреждения, местные самоуправления, оказывает помощь Департаменту здоровья, а в нашем регионе ситуация стоит острее, чем в другим местах Эстонии. Мы хотим, чтобы люди больше заботились о себе и окружающих и серьезнее воспринимали необходимость ограничений, например, соблюдения дистанции и ношения маски. И видим, что ситуация улучшается, например, недели три назад при проверке полицией ношения масок в торговых центров без маски была, примерно, треть посетителей, полицейские выдали несколько тысяч масок. На прошлой неделе в Нарве, навскидку, в торговых центрах без маски примерно один из десяти, то есть картина постоянно улучшается. Отказы от масок единичные, людей мы не штрафуем, а разговариваем, объясняем, почему маска нужна. Но в случаях, когда кто-то намеренно нарушает ограничения, пытается проводить вечеринки с алкоголем, собираться группами, мы будем действовать резолютно.
Сохранить здоровье и жизнь людей – наша общая цель, все люди хотят, чтобы их близкие не заболели, чтобы мы все вернулись скорее к нормальному ритму жизни, чтобы дети ходили в школу, на тренировку, чтобы родители не потеряли работу, и для этих целей прилагать усилия мы должны все вместе. Наш девиз "Создаем безопасность вместе" не пустые слова, общая безопасность в сумме зависит от поступков каждого из нас.