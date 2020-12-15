Большое исследование: по сравнению с соседями в Эстонии чертовски дорогой интернет

Британская аналитическая компания Cable.co.uk провела исследование рынка интернет-услуг более чем в 200 странах и составила рейтинг стран по стоимости этой услуги. Выяснилось, что эстонским потребителям интернет обходится дороже, чем нашим соседям, пишет Postimees.
Британская телекоммуникационная компания Cable.co.uk провела ежегодное исследование интернет-услуг в 211 странах и составила рейтинг на основании стоимости интернета. Хотя все страны Балтии входят в число 60 самых недорогих в мире, Эстония по-прежнему остается самой дорогой в своем регионе с точки зрения стоимости пакета: если Эстония оказалась на 55-й строчке в мировом рейтинге, значит, по сравнению с прошлым годом наша страна опустилась на две позиции.
Зато Литва занимает в рейтинге 19-е, а Латвия 27-е место. Британцы выяснили, что средняя цена пакета широкополосного доступа в Эстонии составляет около 25 евро. И если самый дешевый вариант доступен менее чем за 15 евро, то самый дорогой пакет будет стоить целых 99 евро в месяц.
Поскольку скандинавские телекоммуникационные компании широко представлены в странах Балтии, у потребителей может возникнуть резонный вопрос: как так получается, что в Литве самый дорогой пакет стоит 24, а в Латвии 22 евро. То есть лучший сервис в стране доступен во много раз дешевле, чем у нас.
Цены в Финляндии снизились
Правда, и наши соседи существенно опустились в рейтинге. Так, Литва с восьмого места опустилась на 19-е. Причина кроется в повышении средней стоимости услуги почти на 20 процентов. В Эстонии средний пакет за год подорожал на пять процентов. В то же время в Финляндии интернет даже немного подешевел.
Частично это может быть связано с количеством пакетов и числом провайдеров: в то время как в Эстонии рассматривались девять интернет-пакетов, в Литве, где цены намного ниже, рассматривались целых 30 пакетов.
В Telia не комментируют разницу в ценах
Кристьян Вийльманн
Руководитель отдела частных клиентов Telia Estonia
По нашей оценке, нельзя просто взять и сравнить предлагаемые в разных странах похожие пакеты.
Неизвестно, на каких технологиях основаны сравниваемые пакеты, т. е. предоставляются ли соединения по медной сети, по оптоволоконному кабелю или, как иногда бывает, вместо этого предоставляется так называемое постоянное мобильное соединение по мобильной сети.
Неизвестно, какова техническая поддержка поставщика услуг связи в отношении его услуг и каковы применимые требования к качеству. Одно дело - узнать цену интернет-пакета на веб-сайте поставщика услуг, но неизвестно, какой вклад каждая компания вносит в решение потенциальных проблем, насколько компетентна ее техническая поддержка и обслуживание клиентов, как быстро компании реагируют в случае какой-то неисправности, какие дополнительные услуги предлагают компании.
Неизвестно, как государство и местные органы власти в разных странах поддерживают строительство интернет-сетей и, например, создание так называемой последней мили. Все это тоже сильно влияет на окончательную цену.
Самая выгодная цена цена не всегда означает лучшее качество.
Как такое возможно, что в Литве вы можете получить самый дешевый пакет широкополосного доступа в интернет всего за три евро, а в Эстонии та же самая услуга обойдется как минимум в 15 евро?
И почему самый дорогой интернет-пакет в Латвии стоит 22 евро, а в Эстонии - 99 евро? Ни один из опрошенных операторов связи не стал подробно комментировать эту тему.
Один из лидеров рынка в странах Балтии, Telia, отметил, что непонятно, с чем сравнивали. Также в компании отметили, что рыночная ситуация отличается от страны к стране, но разница в ценах в странах Балтии не комментировалась (см. комментарий представителя Telia).
«Хотя Telia Company и представлена в странах Балтии, в каждой стране разная ситуация на рынке, а также свой филиал компании. Telia Eesti, к сожалению, не может комментировать происходящее в соседних странах», - объяснил глава коммуникационного отдела Telia Райго Нойдорф.
«Мы можем прокомментировать ситуацию в Эстонии: ценообразование пакетов фиксированного интернет-соединения у разных компаний довольно схожи, - сказал Нойдорф. - Сравнивая розничные цены местных поставщиков услуг, можно увидеть, что разница в цене на пакеты с одинаковой скоростью невелика, от 19 до 25 евро за 100 Мбит/с (при сравнении Telia, Tele2, STV и Fill в Нарве). В случае пакетов со скоростью соединения 300 Мбит/с, цены составляют от 25 до 33 евро. Поэтому цены у местных операторов относительно схожие».
Elisa: сравнение некорректно
Таави Тедер
Руководитель коммуникационного отдела Elisa
При изучении описание методологии выводов невозможно однозначно сделать вывод, что конкретно сравнивается. Например, какие пакеты предлагались год назад, а какие сейчас.
На наш взгляд, простое сравнение ежемесячных платежей не очень объективно или информативно, потому что нет подробного обзора содержания пакетов.
Из описания методики неясно, как и с какими пакетами рассчитывались цены эстонских (и финских) операторов за 1 ГБ объема данных, так как в этих странах операторы также предлагают пакеты с неограниченным объемом данных. Аналогичным образом, если говорить о домашнем подключении, необходимо сравнить предлагаемые технологии, покрытие (сделанные инвестиции) и качество услуг, предоставляемых за ежемесячную плату. Мы лишь видим сравнение средних цен, размещенных на сайте, тенденции которого оценить крайне сложно.
Если посмотреть на европейские страны, то Эстония находится в том же ценовом диапазоне, что и Франция с Италией. В то же время нас может утешить тот факт, что у нас, по крайней мере, более дешевый интернет, чем в Норвегии, где в среднем приходится тратить почти 80 долларов (65 евро) в месяц.
Самый дешевый в мире широкополосный интернет доступен на Украине, а самый дорогой, по данным британцев в Эритреи, где в месяц данная услуга обойдется в безумные 2600 долларов (2140 евро).
Авторы исследования отмечают, что 2020 год стал для них первым известным годом, когда цена интернет-пакетов не снизилась. Исследователи не смогли назвать точную причину этому обстоятельству, но возможными причинами могли стать пандемия коронавируса и инвестиции в развитие интернет-сетей.
В лидерах по скорости
По скорости загрузки Эстония опять-таки превосходит своих соседей в среднем и занимает 21-е место в мире. Это означает, что в среднем для загрузки одного пятигигабайтного фильма требуется чуть меньше 10 минут. Литва наступает на пятки Эстонии, а Латвия занимает 35-ю строчку рейтинга.
Однако родина значительной части действующих в Эстонии операторов связи, Швеция, предлагает еще лучшую скорость: жители страны, занимающей восьмую строчку, могут скачать фильм объемом в 5 Гб чуть более чем за восемь минут.
В Финляндии, напротив, загрузка фильма аналогичного объема занимает в два раза больше времени, чем в Эстонии, говорится в исследовании. Согласно опросу, тот, кто хочет насладиться самым быстрым интернетом, должен отправиться в карликовое государство Лихтенштейн.
Если в случае с широкополосным интернетом Эстония и уступает соседям, зато как минимум с мобильным интернетом в нашей стране ситуация не так и плоха. Поскольку у нас больше поставщиков услуги, то и ситуация несколько лучше. В мировом масштабе Эстония занимает 53-е место. Наши южные соседи Латвия (131-е место) и Литва (76-е место) значительно отстают.
В рамках исследования также изучалось, какой объем данных получает пользователь за свои деньги, и в Эстонии средняя стоимость гигабайта данных составляет 1,18 евро. Это оставляет всех наших соседей (кроме России, которая является одной из самых дешевых в мире по ценам на широкополосный и мобильный интернет) далеко позади.
Что касается мобильной передачи данных, в Эстонии доступно 28 различных пакетов связи. Самый дешевый гигабайт стоит 0,33, а самый дорогой 16 евро, говорят англичане. Однако из европейских стран Франция и Италия, с которыми мы делим аналогичные места в рейтинге широкополосного интернете, опережают нас. В частности, в исследовании утверждается, что объем данных в гигабайт в Италии стоит 40 центов, а в самом дешевом пакете вы можете получить его всего за восемь центов. Эстонским участникам рынка есть к чему стремиться. Например, в Швеции гигабайт данных обойдется в среднем в два евро.