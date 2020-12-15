Большое исследование: по сравнению с соседями в Эстонии чертовски дорогой интернет

Британская телекоммуникационная компания Cable.co.uk провела ежегодное исследование интернет-услуг в 211 странах и составила рейтинг на основании стоимости интернета. Хотя все страны Балтии входят в число 60 самых недорогих в мире, Эстония по-прежнему остается самой дорогой в своем регионе с точки зрения стоимости пакета: если Эстония оказалась на 55-й строчке в мировом рейтинге, значит, по сравнению с прошлым годом наша страна опустилась на две позиции.

Зато Литва занимает в рейтинге 19-е, а Латвия 27-е место. Британцы выяснили, что средняя цена пакета широкополосного доступа в Эстонии составляет около 25 евро. И если самый дешевый вариант доступен менее чем за 15 евро, то самый дорогой пакет будет стоить целых 99 евро в месяц.

Поскольку скандинавские телекоммуникационные компании широко представлены в странах Балтии, у потребителей может возникнуть резонный вопрос: как так получается, что в Литве самый дорогой пакет стоит 24, а в Латвии 22 евро. То есть лучший сервис в стране доступен во много раз дешевле, чем у нас.

Цены в Финляндии снизились

Правда, и наши соседи существенно опустились в рейтинге. Так, Литва с восьмого места опустилась на 19-е. Причина кроется в повышении средней стоимости услуги почти на 20 процентов. В Эстонии средний пакет за год подорожал на пять процентов. В то же время в Финляндии интернет даже немного подешевел.

Частично это может быть связано с количеством пакетов и числом провайдеров: в то время как в Эстонии рассматривались девять интернет-пакетов, в Литве, где цены намного ниже, рассматривались целых 30 пакетов.

Кристьян Вийльманн ФОТО: Pm

В Telia не комментируют разницу в ценах

Кристьян Вийльманн

Руководитель отдела частных клиентов Telia Estonia

По нашей оценке, нельзя просто взять и сравнить предлагаемые в разных странах похожие пакеты.

Неизвестно, на каких технологиях основаны сравниваемые пакеты, т. е. предоставляются ли соединения по медной сети, по оптоволоконному кабелю или, как иногда бывает, вместо этого предоставляется так называемое постоянное мобильное соединение по мобильной сети.

Неизвестно, какова техническая поддержка поставщика услуг связи в отношении его услуг и каковы применимые требования к качеству. Одно дело - узнать цену интернет-пакета на веб-сайте поставщика услуг, но неизвестно, какой вклад каждая компания вносит в решение потенциальных проблем, насколько компетентна ее техническая поддержка и обслуживание клиентов, как быстро компании реагируют в случае какой-то неисправности, какие дополнительные услуги предлагают компании.

Неизвестно, как государство и местные органы власти в разных странах поддерживают строительство интернет-сетей и, например, создание так называемой последней мили. Все это тоже сильно влияет на окончательную цену.

Самая выгодная цена цена не всегда означает лучшее качество.