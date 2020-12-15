В Литве за сутки добавилось 1432 новых случая коронавируса, умерли 38 человек

Это самое большое количество смертей за период с начала пандемии.

За сутки выздоровел 2591 человек.

В общей сложности после начала пандемии в Литве установлен 96 452 случая заражения коронавирусом. Все еще больны 53 501 человек, 41 665 человек выздоровели.

В общей сложности от коронавируса в Литве скончались 863 человека, по иным причинам умерло 423 зараженных.