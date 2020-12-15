Вт, 15.12.2020
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Трийн Терамяэ
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В Литве за сутки добавилось 1432 новых случая коронавируса, умерли 38 человек

Литовские медики.

ФОТО: Karolis Kavolelis/Scanpix Baltics

По данным Департамента статистики Литвы, за минувшие сутки в стране подтверждено 1432 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 38 человек.

Это самое большое количество смертей за период с начала пандемии. 

За сутки выздоровел 2591 человек. 

В общей сложности после начала пандемии в Литве установлен 96 452 случая заражения коронавирусом. Все еще больны 53 501 человек, 41 665 человек выздоровели.

В общей сложности от коронавируса в Литве скончались 863 человека, по иным причинам умерло 423 зараженных.

За минувшие сутки было взято 8377 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 430 715. 

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