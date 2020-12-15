В Литве за сутки добавилось 1432 новых случая коронавируса, умерли 38 человек

По данным Департамента статистики Литвы, за минувшие сутки в стране подтверждено 1432 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 38 человек.
Это самое большое количество смертей за период с начала пандемии.
За сутки выздоровел 2591 человек.
В общей сложности после начала пандемии в Литве установлен 96 452 случая заражения коронавирусом. Все еще больны 53 501 человек, 41 665 человек выздоровели.
В общей сложности от коронавируса в Литве скончались 863 человека, по иным причинам умерло 423 зараженных.
За минувшие сутки было взято 8377 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 430 715.