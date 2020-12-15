Предприятия Ида-Вирумаа получат от государства пару миллионов евро

Для компаний в Ида-Вирумаа, которым пришлось приостановить свою деятельность из-за ограничений, введенных правительством на прошлой неделе, предусмотрено 2,1 миллиона евро.

Местный центр предпринимательства подсчитал, что только закрытие сектора размещения обойдется в четыре миллиона евро.

При расчете конкретной суммы поддержки в расчет будут приниматься удвоенные расходы на заработную плату, которые предприятие несло в ноябре нынешнего года. Максимальная сумма помощи для одного предприятия составит 150 000 евро.

При поддержке предприятий приходится также учитывать то, что данные меры, вероятно, придется согласовывать как государственную помощь, что может затянуть процесс распределения помощи примерно на месяц.

Пособия для культуры, спорта и досуга

Члены правительства согласились выделить 560 000 евро через Министерство культуры на поддержку культуры, внешкольного образования и кружков по интересам, из которых 430 000 евро предназначены для Ида-Вирумаа, а 130 000 - для остальной части Эстонии.

Для поддержки спорта, в том числе поддержки тренеров выделено 811 000 евро, из которых более 60 000 предназначены для спортивных учреждений и клубов Ида-Вирумаа.

Через Министерство образования на поддержку внешкольного образования молодежи и частного образования предусмотрено более 1,5 миллиона евро, из которых 205 000 направят образовательным учреждениям Ида-Вирумаа.

«Вторая волна коронавируса особенно сильно ударила по Ида-Вирумаа, где в настоящее время действуют строжайшие ограничения из-за высокого уровня заболеваемости», - сказал премьер-министр Юри Ратас.

Ратас добавил, что цель субсидий - обеспечить людям средства к существованию и постоянный доход, а также помочь местным предприятиям как можно скорее восстановиться после коронакризиса.