Смотрите, какие дома и квартиры примут участие в генеральной репетиции переписи населения и жилищного фонда Эстонии

По словам генерального директора Департамента статистики Марта Мяги, приглашение на участие в тестовом опросе получат жители восьми уездов.

«Для проведения тестового опроса мы отобрали максимально различные регионы и типы жилья.

В выборку вошли многоквартирные дома, рядные дома, частные дома, а также дачи и один дом призрения.

30 декабря во все их почтовые ящики будут разосланы оповещения на трех языках, а в случае, если в регистре населения имеется адрес электронной почты, будут отправлены и персональные электронные письма», - сообщил Мяги.

Участники репетиции переписи населения. ФОТО: Департамент статистики

Тестовый опрос будет состоять из двух частей: электронная перепись (с 30 декабря 2020 года по 15 января 2021 года) и переписной опрос (с 20 по 31 января 2021 года), когда переписчики будут обзванивать тех, кто не принял участие в электронном опросе или не полностью заполнил анкету. Все люди, получившие уведомления, смогут ответить на вопросы тестового опроса начиная с 00:00 часов 30 декабря, воспользовавшись электронной средой Департамента статистики eSTAT (estat.stat.ee).

По словам Марта Мяги, Департамент статистики ожидает, что не менее 70 процентов опросных листов будет заполнено в интернете. «Мы понимаем, что не у всех есть такая возможность. С такими респондентами мы свяжемся по телефону, поскольку визитов на дом во время пандемии мы хотим по возможности избегать», - отметил Мяги.

Основную часть необходимых для переписи населения и жилищного фонда данных Департамент статистики соберет из государственных регистров. Людям нужно будет ответить лишь на некоторые вопросы, ответов на которые в регистрах нет.

Как в ходе тестового опроса, так и во время самой переписи населения, людям будут задаваться вопросы о владении иностранными языками и диалектами, о религиозных убеждениях и ограничениях, вызванных проблемами со здоровьем.

Использование данных регистров существенно сэкономит людям время: на заполнение электронного опросника одного респондента уйдет менее десяти минут. Каждый совершеннолетний должен будет отвечать на вопросы сам, за несовершеннолетних членов домохозяйств смогут дать ответы проживающие по тому же адресу родители.

«Тестовый опрос – важная предпосылка для успешного проведения переписи населения и жилищного фонда 2021 года. Каждый участник тестового опроса сможет отправить Департаменту статистики отзыв, что поможет нам усовершенствовать процесс переписи перед проведением основной переписи. Главная цель – проверить, как работают различные методы опроса и оповещение лиц, как люди понимают содержание анкеты и как функционирует технология», - объяснил Мяги.

Все данные, собранные в ходе тестового опроса переписи населения и жилищного фонда, защищены соблюдением принципов статистической конфиденциальности и применением требований защиты персональных данных.

Для оценки части переписи, основанной на регистрах, Департамент статистики провел две пилотные переписи, первая состоялась в 2016 году, вторая – в 2019. Обе пилотные переписи подтвердили, что все полученные из регистров данные соответствуют международным стандартам качества.