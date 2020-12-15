ВОЗ: новая разновидность COVID-19 в Британии более заразна

"Этот тип вируса более заразен, но не кажется опасным", - сказал он.

"Данные заставляют предполагать, что это радикально не изменит приоритеты в борьбе с вирусом в Соединенном Королевстве", - пояснил он.

В то же время Наварро призвал общественность проявлять бдительность в нынешней ситуации.

Накануне глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что специалисты обнаружили более тысячи случаев нового вида COVID-19, который может быть связан с быстрым распространением вируса на юго-востоке Англии.

Он добавил, что Лондон уведомил ВОЗ об обнаружении новой разновидности коронавируса.