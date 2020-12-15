Видео ⟩ В Таллинне ребенок едва не попал под машину, когда поскользнулся, перебегая дорогу в неположенном месте
Центр надзора за дорожным движением опубликовал на своей Facebook-странице видео: дети подвергают себя и других участников дорожного движения большой опасности.
«Когда вы последний раз говорили с детьми о правилах дорожного движения? А вы знаете, как ваш ребенок ведет себя на дороге один? Надеемся, что эта видеозапись заставит вас, как родителя и участника дорожного движения подумать об этом», - пишет Центр надзора за дорожным движением.
- Время от времени напоминайте своим детям правила дорожного движения и изучайте его опыт в качестве участника дорожного движения.
- Ребенок учится на примере. Во время движения с ребенком, будьте для него примером как в качестве пешехода, так и водителя.
Находясь за рулем, будьте особенно внимательны вблизи детей:
- В компании детей один плохой пример может привести к его слепому подражанию другими.
- Когда ребенок бежит, он не может смотреть ни вправо, ни влево.
- Ребенок видит только то, что ему интересно, и его способность оценивать риски сильно ограничена.
- У ребенка поле зрения на 1/3 уже, чем у взрослого.
- Когда ребенок видит машину, он предполагает, что водитель тоже видит его.
- Ребенок не может оценить тормозной путь транспортного средства.