Вт, 15.12.2020
В Эстонии вызывает беспокойство то множество эстонцев, которое считает «толерантным» общение с русскими на русском языке. Трийн Терамяэ
Трийн Терамяэ
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  • В Таллинне ребенок едва не попал под машину, когда поскользнулся, перебегая дорогу в неположенном месте
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Видео ⟩ В Таллинне ребенок едва не попал под машину, когда поскользнулся, перебегая дорогу в неположенном месте
Когда вы говорили с ребенком о ПДД в последний раз?

ДТП на дороге. Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

Центр надзора за дорожным движением опубликовал на своей Facebook-странице видео: дети подвергают себя и других участников дорожного движения большой опасности. 

«Когда вы последний раз говорили с детьми о правилах дорожного движения? А вы знаете, как ваш ребенок ведет себя на дороге один? Надеемся, что эта видеозапись заставит вас, как родителя и участника дорожного движения подумать об этом», - пишет Центр надзора за дорожным движением.

  • Время от времени напоминайте своим детям правила дорожного движения и изучайте его опыт в качестве участника дорожного движения.
  • Ребенок учится на примере. Во время движения с ребенком, будьте для него примером как в качестве пешехода, так и водителя. 

Находясь за рулем, будьте особенно внимательны вблизи детей:

  • В компании детей один плохой пример может привести к его слепому подражанию другими.
  • Когда ребенок бежит, он не может смотреть ни вправо, ни влево.
  • Ребенок видит только то, что ему интересно, и его способность оценивать риски сильно ограничена.
  • У ребенка поле зрения на 1/3 уже, чем у взрослого.
  • Когда ребенок видит машину, он предполагает, что водитель тоже видит его.
  • Ребенок не может оценить тормозной путь транспортного средства.

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