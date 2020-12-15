Видео ⟩ В Таллинне ребенок едва не попал под машину, перебегая дорогу в неположенном месте

«Когда вы последний раз говорили с детьми о правилах дорожного движения? А вы знаете, как ваш ребенок ведет себя на дороге один? Надеемся, что эта видеозапись заставит вас, как родителя и участника дорожного движения подумать об этом», - пишет Центр надзора за дорожным движением.