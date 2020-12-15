Вт, 15.12.2020
Если бы у нас была возможность принять такое решение на уровне города, мы бы обязали носить маски и на уличных мероприятиях. Михаил Кылварт
Михаил Кылварт
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Таллинн сократит ряд высокопоставленных чиновников

Фото иллюстративное.

ФОТО: Pilt videost

На своем заседании в среду, 16 декабря, столичная городская управа планирует сократить несколько высокопоставленных чиновников, пишет Rus.ERR.

В частности будут сокращены руководитель Департамента культуры Айни Хярк и заведующий Департаментом по делам молодежи и спорта Айво Нормак.

С нового года эти департаменты объединят в одну структуру, руководить которой станет бывший вице-канцлер Министерства культуры Хиллар Сейн.

Также будут сокращены административный директор канцелярии Таллинна Вильяр Мейстер и руководитель столичного Энергетического агентства Пилле Арьякас.

Мейстер занимал свой пост с 1993 года, но теперь эта должность будет упразднена. Арьякас возглавило агентство в 2018 года, но недавно власти Таллинна решили его ликвидировать.

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