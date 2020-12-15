Таллинн сократит ряд высокопоставленных чиновников

В частности будут сокращены руководитель Департамента культуры Айни Хярк и заведующий Департаментом по делам молодежи и спорта Айво Нормак.

С нового года эти департаменты объединят в одну структуру, руководить которой станет бывший вице-канцлер Министерства культуры Хиллар Сейн.

Также будут сокращены административный директор канцелярии Таллинна Вильяр Мейстер и руководитель столичного Энергетического агентства Пилле Арьякас.

Мейстер занимал свой пост с 1993 года, но теперь эта должность будет упразднена. Арьякас возглавило агентство в 2018 года, но недавно власти Таллинна решили его ликвидировать.