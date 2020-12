Госконтроль: движение по железной дороге со скоростью 160 км/ч станет возможно еще не скоро

Железнодорожные предприятия АО «Эстонская железная дорога» (AS Eesti Raudtee) и АО «Эстонские линейные поезда» (AS Eesti Liinirongid / Elron), находящиеся в собственности государства, сами не имеют достаточных денежных средств для инвестиций, и реализация проектов по развитию железных дорог зависит от того, сколько денег на развитие железных дорог государство выделит из собственных средств или из средств Европейского союза и/или из выручки от продажи квот на выбросы CO2.

Например, Госконтроль задал вопрос, каковы приоритетные потребности в развитии железных дорог, какие мероприятия и за какой период времени должны быть реализованы в первую очередь, каковы реалистичные планы развития железных дорог, учитывая, что доходы, получаемые от коммерческой деятельности железнодорожных предприятий – AS Eesti Raudtee и AS Edelaraudtee (АО «Юго-Западная железная дорога»), а также Elron, меньше расходов, и что на все инвестиции денег нет.

В Эстонии около 1514 километров общественных железных дорог, которыми управляют государственная компания AS Eesti Raudtee и частная компания AS Edelaraudtee. На общественных железных дорогах ведут деятельность два основных поставщика транспортных услуг: AS Eesti Liinirongid (Elron) организует общественные пассажирские перевозки, а AS Operail является основным предприятием, занимающимся грузовыми перевозками в Эстонии.