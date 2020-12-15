Госконтроль: движение по железной дороге со скоростью 160 км/ч станет возможно еще не скоро

За последние десять лет, то есть в период с 2010 года по 2019 год, Министерство экономики и коммуникаций выделило из государственного бюджета предприятиям железнодорожного сектора в общей сложности 522,8 млн евро, из которых 212,6 млн евро были предоставлены ЕС.

Как и в других странах ЕС, содержание общественных железных дорог в Эстонии всё больше зависит от государственной поддержки, при этом сектор нуждается в дополнительных крупных инвестициях для сохранения качества инфраструктуры, а также повышения безопасности и скорости поездов.

Железнодорожные предприятия АО «Эстонская железная дорога» (AS Eesti Raudtee) и АО «Эстонские линейные поезда» (AS Eesti Liinirongid / Elron), находящиеся в собственности государства, сами не имеют достаточных денежных средств для инвестиций, и реализация проектов по развитию железных дорог зависит от того, сколько денег на развитие железных дорог государство выделит из собственных средств или из средств Европейского союза и/или из выручки от продажи квот на выбросы CO2.

Весь проект электрификации железных дорог Эстонии, который добавился к целям за последний год, не был в числе приоритетов Министерства экономики и коммуникаций, а запущен был после того, как стало ясно, что для электрификации можно получить иностранное финансирование, и что это является одной из мер по сокращению выбросов парниковых газов, вызываемых транспортным сектором. В то же время различные стороны в железнодорожном секторе упрекали этот проект в поспешности, отсутствии анализа окупаемости и безальтернативном подходе.

В ходе составления обзора Госконтроль поставил шесть вопросов, на которые ответственные министерства, учреждения и железнодорожные предприятия должны найти ответы, чтобы принять соответствующие решения на будущее.

Например, Госконтроль задал вопрос, каковы приоритетные потребности в развитии железных дорог, какие мероприятия и за какой период времени должны быть реализованы в первую очередь, каковы реалистичные планы развития железных дорог, учитывая, что доходы, получаемые от коммерческой деятельности железнодорожных предприятий – AS Eesti Raudtee и AS Edelaraudtee (АО «Юго-Западная железная дорога»), а также Elron, меньше расходов, и что на все инвестиции денег нет.

Также необходимо решить, следует ли интегрировать управление железнодорожной инфраструктурой в создаваемую объединенную службу, занимающуюся транспортной сферой, чтобы обеспечить экономию затрат и единое планирование работы транспорта при движении как грузов, так и пассажиров – и если да, то каким образом.

В Эстонии около 1514 километров общественных железных дорог, которыми управляют государственная компания AS Eesti Raudtee и частная компания AS Edelaraudtee. На общественных железных дорогах ведут деятельность два основных поставщика транспортных услуг: AS Eesti Liinirongid (Elron) организует общественные пассажирские перевозки, а AS Operail является основным предприятием, занимающимся грузовыми перевозками в Эстонии.

Грузовые перевозки в Эстонии за последние десять лет сократились примерно в три раза: с 30 млн тонн в 2010 году до 13 млн тонн в 2019 году. Количество железнодорожных пассажиров за последние десять лет увеличилось почти вдвое: в 2010 году железнодорожным транспортом воспользовались 4,8 млн человек, а в 2019 году – 8,4 млн.